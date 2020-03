Ángela Aguilar disfruta de los últimos días de Cancún antes del coronavirus

Ángela Aguilar, la más pequeña de la dinastía Aguilar, compartió unas fotografías en la ciudad de Cancún, esto poco antes de la contingencia causada por el coronavirus provocara el cierre del 80% de los negocios de este lugar, la bella heredera de la música compartió una fotografía en exclusivo restaurante.

Ángela Aguilar, estuvo hace unos días en el estado de Quintana Roo, visitó varios lugares tan conocidos como la ciudad de Cancún y Tulum, en donde lució atuendos preferentemente blancos, que son un outfit que la gente prefiere para usar en lugares calurosos ya que con eso en la temperatura “golpea” menos.

En las fotos que ha compartido Ángela Aguilar a través de sus redes sociales se le nota muy feliz en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad de Cancún, esto debido a la exclusividad de este lugar que se ubica en la Laguna Nichupté, famosa por atraer a los temidos cocodrilos.

Ángela Aguilar fue una de las últimas turistas que llegó a la ciudad de Cancún y que pudo apreciar el rol completo de esta misma, ya que unos días después de su visita esta ciudad ha cerrado prácticamente en un 80% debido a la baja de turistas que habido por el nuevo coronavirus o Covid 19, que ha hecho a diferentes países cancelar sus vuelos con destino a Cancún.

Sin embargo esta joven heredera de la música regional mexicano pudo hacerse unas fotos increíbles que he compartido con su público, rápidamente se han hecho acreedores de miles de likes que comprueban que la nueva intérprete de ‘No me queda más’ es una de las próximas superestrellas de la música mexicana.