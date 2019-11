Analizan quitar permisos para vender alcohol a 28 negocios de Quintana Roo

A por lo menos 28 comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas les serán revocadas sus licencias de funcionamiento para la comercialización de este producto, debido a que fueron sede de hechos violentos o están inmiscuidos en la delincuencia.

Layla Flores Terrazas, directora de Licencias de Bebidas Alcohólicas en el estado de Quintana Roo detalló que estos negocios se localizan, principalmente, los municipios del norte del estado como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.

De acuerdo con la funcionaria, dichos establecimientos se encuentran actualmente en un análisis de su situación para saber si se les cancela su permiso de manera temporal o permanente.

No obstante, la directora de Licencias de Bebidas Alcohólicas en la entidad, se limitó a informar cuáles eran estos establecimientos, pues aseguró que no se darán a conocer hasta no tener una sentencia definida sobre su situación.

Hay que recordar que en el municipio de Benito Juárez se han multado a diferentes bares y cantinas por la venta ilegal de alcohol, venta a menores o por no respetar los horarios de comercialización fijados por las autoridades estatales.

Sin embargo, han sido pocos a quienes se les ha quitado los permisos para la venta de alcohol a pesar de que dentro o fuera de sus instalaciones han ocurrido hechos de violencia como balaceras o los comúnmente llamados “levantones”.

Uno de estos bares fue el reconocido antro llamado Palazzo en donde a mediados de año se dio la desaparición de ún turistas regiomontano y la agresión de otro.

Tras investigarse los hechos, las autoridades decidieron retirarle los permisos y clausurar de manera definitiva el sitio.

En otros sitios, por ejemplo, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene carpetas de investigación abiertas, luego de que en esos lugares se suscitarán hechos de violencia.

Tras estos hechos, la dirección de Planeación en el estado, ha solicitado mayor vigilancia a los establecimientos dedicados a la venta de alcohol, a través de las autoridades de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo.