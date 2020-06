Amiga de Laura Beristain le dice sus verdades tras remodelación de la 5° avenida

De acuerdo a la Palabra del Caribe, al desacuerdo de empresarios, profesionales de la construcción y del urbanismo, el rechazo generalizado de los ciudadanos, ahora se han sumado personajes cercanos a la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, para exigirle que escuche a la mayoría.

En este contexto, la ex diputada y amiga personal de Beristain, Sonia López Cardiel se sumó a las protestas y le mandó un mensaje muy claro: “Te exijo que nos escuches”.

Luego de que la presidenta municipal, Laura Beristain decidiera no asistir a la reunión que ella misma convocó en el salón Leona Vicario del nuevo palacio municipal para dar a conocer de manera más amplia y clara el proyecto de la Quinta Avenida, los asistentes, muy molestos salieron a manifestarse, y ahí estaba López Cardiel.

A decir de López Cardiel considera que Laura Beristain ha cambiado, influenciada por quienes le rodean, en ese sentido, la ex diputada también exigió; “que recuerdes a esa Laura en la que yo confié y en la que creo que aun tiene la integridad que hace 32 años me demostró”

Laura Beristain sigue con su estafa

Habló la ex diputada de los cambios de Beristain y adelantó: “yo no sé quién te está asesorando ahorita presidenta, pero como veo y como vemos todos los demás, creo que no tienes unas personas que te quieran, que te digan la verdad como yo, como tu amiga”.

Y el mensaje muy claro fue: “la estás regando, no estás haciendo las cosas como yo pensé que las ibas a hacer, como mi amiga, como una playense, como una fundadora también de Cancún y como una parte importante de la historia”.

“Sólamente una amiga te va a decir tus verdades y yo me considero tu amiga y te estoy diciendo ahorita, que la estás regando, haznos caso por favor, es lo que te estamos pidiendo”, le advirtió.

Con el enojo de todos quienes se quedaron esperando la reunión a la que el propio Cabildo convocó, le espetó; “nos acabas de cancelar la reunión, ¿Por qué, porque así se te ocurrió?, ahora sí como quien dice, “¿pa qué me invitas si ya sabes cómo me pongo?”, no voy a permitir que no me escuches y que no escuches a la ciudadanía que creyó en ti; aquí te espero y si no, sabes dónde encontrarme”, finalizó.