1 /2 Amenazan padres de familia con bloqueo carretero Amenazan padres de familia con bloqueo carretero

Padres de familia en la escuela primaria “Benito Juárez”, en la comunidad Ucum, en Othón P. Blanco, tomaron las instalaciones por la falta de energía eléctrica, agua potable y baños.

Y aunque originalmente amenazaron con hacerlo este martes, afirmaron que de no corregirse la problemática bloquearán la carretera federal Chetumal-Escárcega mañana miércoles.

Aseguraron que en las actuales condiciones en las que opera el plantel escolar se afecta el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

La presidenta del Comité de Participación Social de la escuela rural, Rosa Elena Sánchez, denunció que tal problemática había sido notificada a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) desde la finalización del ciclo escolar pasado.

Sin embargo, indicó que no ha sido atendida y los padres de familia decidieron, este martes, impedir el acceso a los maestros, además de amenazar con bloquear la carretera, porque se afecta a aproximadamente 180 alumnos.

De acuerdo con la declarante, al carecer de energía eléctrica no se puede abastecer de agua los tinacos y, en consecuencia, tampoco pueden utilizarse los baños durante el horario escolar.

En este sentido, abundó que, independientemente de que no pueden realizar sus necesidades fisiológicas, los estudiantes están expuestos a infecciones por el contacto con los baños porque no se han lavado desde hace semanas, precisamente por falta de agua.

“Decidimos no permitir más esto y no dejar pasar a los maestros, inclusive acá tenemos las llaves, no vamos a dejar pasar… Si no nos hacen caso mañana (miércoles) a las 06:00 horas vamos a bloquear la carretera”, anticipó.

Los padres de familia se dividieron en los turnos de sus hijos para impedir el acceso a los profesores.

Hasta la tarde de ayer no habían recibido atención de ninguna autoridad de la SEQ, por lo que la amenaza de bloqueo carretero era latente.