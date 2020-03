Amenazan con sanciones por no cumplir norma ambiental en Chetumal

Mientras que la líder de los restauranteros aseguró que la norma es confusa, la directora de ecología en Othón P. Blanco, Alondra Martínez, anticipó sanciones para establecimientos que a partir de abril carezcan de sus trampas de grasa.

De acuerdo con la funcionaria municipal, restaurantes, hoteles y negocios establecidos que manejen aceites o derivados, deberán contar con el citado implemento.

“Vamos a iniciar el proceso de notificación ya con tiempo establecido para que coloquen las trampas de grasas y si no ya vendrá otro proceso administrativo donde incluso se pueden hacer acreedores a sanciones”, advirtió.

Dejó en claro que hasta los vendedores ambulantes de alimentos serán obligados a cumplir con el adecuado proceso de disposición final aceites vegetales.

Alondra Martínez resaltó que, tanto para establecimientos formales, como vendedores semifijos de alimentos existen convenios con empresas especializadas en el manejo de estos residuos tanto para la recolecta de los aceites vegetales como la limpieza de las trampas de grasa.

Por su parte, la líder local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Beyra Aguirre Villegas, afirmó que la reciente norma en manejo integral de residuos es confusa y no es aplicada por empresarios locales.

Dejó en claro que los restauranteros de la zona sur se encuentran a la espera del reglamento de la Ley de Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, a fin de aplicarlos en sus negocios, aseguró.

Por lo pronto, afirmó que ya buscan acuerdos con las autoridades ambientales para que los empresarios no sean sancionados, ya que no se trata de no querer cumplir, sino que se han generado muchas confusiones con la nueva Ley.