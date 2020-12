Amenaza de paro laboral en Colegio de Bachilleres de Quintana Roo

En cualquier momento los docentes del Colegio de Bachilleres en Quintana Roo podrían suspenden actividades.

La delegación estatal del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, se sumó a las protestas que se realizan en el ámbito nacional para exigir el pago de retroactivo al incremento salarial.

Los trabajadores amenazaron con paro de labores, porque exigen también la no desaparición de grupos escolares, transparencia en la asignación de plazas de jubilados entre otras demandas.

Por el momento, las labores continúan, ya que se están impartiendo clases de manera virtual, aunque no se descarta que en las próximas horas ocurra un paro laboral.

Entregan pliego petitorio

De acuerdo con el director del plantel del Colegio de Bachilleres Plantel 2 en Chetumal, Manuel Cetina Cetina, los docentes ya entregaron su pliego petitorio a la Dirección General en la entidad.

Comentó que, según la información que ha conocido, las demandas de los docentes están vinculadas con temas de salarios, que forma parte de una exigencia nacional.

Sin embargo, dijo que también existen solicitudes locales como la remoción de un docente, alto al autoritarismo en contra de los maestros, entre otros.

Es un pliego petitorio que se envió a la Dirección General y lo publican ellos, que se atienda, para que no estalle la huelga.

Manuel Cetina recordó que, igual que en 2019, a inicios de año se anunció el pago de retroactivo salarial para los maestros y hasta el momento no ha sido liquidado.

La exigencia de pago de retroactivo forma parte de una demanda nacional.

Reconoció que este impago mantiene en tensión a los maestros y que de no ser escuchados por la Federación podrían derivar en un paro de labores, que confió no ocurra para no afectar a los estudiantes.

Dejó en claro que, hasta el momento, las actividades se han desarrollado con la normalidad que establece la nueva normalidad e insistió en su confianza de que no ocurra una suspensión de actividades.

