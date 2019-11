1 /3 Amenaza de bomba en el aeropuerto de Cancún; activan protocolos de seguridad Amenaza de bomba en el aeropuerto de Cancún; activan protocolos de seguridad Amenaza de bomba en el aeropuerto de Cancún; activan protocolos de seguridad

Una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Cancún hizo que los elementos activaran los protocolos de seguridad para verificar si en realidad se trata de una bomba o solo fue una falsa alarma, en tanto en estos momentos las indagatorias continúan por las autoridades competentes.

De acuerdo a los informes preliminares el reporte del hecho ocurrió hoy por la tarde, cuando a los elementos de la Policía Federal les alertaron que en un avión de la aerolínea Viva Aerobús estaba una bomba, cosa que en ese momento tenían que confirmar y no alertar a los pasajeros que presuntamente estaban a punto de abordar ese avión.

Por parte de las autoridades correspondientes y del aeropuerto no han dado más datos al respecto, incluso se desconoce si los pasajeros fueron evacuados, en tanto piden a los medios y personas en general a no creer en información falsa y esperar a que se dé algún veredicto al respecto, sobre si es o no una bomba.

Se sabe que los efectivos antibombas están arribando al sitio para iniciar con las labores de búsqueda del supuesto explosivo, que aún desconocen en qué área del avión está, además la nave ya fue resguardada y apartada en caso de que se confirme el artefacto; hay que destacar que el hecho fue reportado en la terminal dos.

Hay que destacar que en lo que va del año es la primera amenaza de bomba en el interior de un avión, aunque hay que reconocer que las autoridades están preparadas para esta situación.