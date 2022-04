Ambientalistas y famosos no desisitarán ante el desaire de AMLO

Con el antecedente de ayer domingo, donde el gobierno anunció que varios artistas habían declinado su participación para el debate público que se daría este lunes sobre el tramo 5 del Tren Maya, el colectivo 'Sélvame del Tren', desmintió los hechos ya que aseguran que solamente Eugenio Derbez fue el que canceló y fue por cuestiones de trabajo.

Los activistas, ambientalistas, famosos y académicos que son parte del movimiento, lamentaron que el mandatario no los haya podido recibir esta mañana, a pesar que muchos de ellos tuvieron que viajar desde Quintana Roo a la Ciudad de México para dicho encuentro en Palacio Nacional.

“No estamos en contra, solo queremos apoyar para que las cosas se hagan bien”, le hizo saber el ambientalista Arturo Islas Allende a través de un megáfono a las afueras del Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los integrantes del colectivo, a través de sus redes sociales informaron de su llegada a Palacio Nacional, sin embargo no fueron atendidos por el titular del Ejecutivo Nacional, situación que lamentaron y calificaron como 'falta de compromiso y de educación, de que te invite a mi casa y después ya no quiero que vengas', resaltaron.

También, señalaron que el encuentro no se llevó a cabo porque el Ejecutivo no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) relativa al polémico Tramo 5, donde se ha advertido un grave daño al ecosistema en la zona por donde atravesará la vía férrea.

Ante ello, hubo diversas reacciones entre ellas la del actor y comediante Eugenio Derbez, quien a través de un video informó que se encuentra realizando un filme por el cual está contratado por una empresa productora, justificando que desde hace tres meses se tenía el compromiso laboral.

El actor, señaló que ninguno de los que asistirían al debate había desistido de la asistencia a diferencia de él, que por compromiso laboral podría acudir.

Asimismo, Eugenio Derbez aseguró que él no tuvo nada que ver con la inauguración de un hotel en Xcaret, pues argumenta que su presencia en dicho establecimiento fue para conducir los Premios Platino.

“Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios platino" dijo Derbez.

"Esa foto fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los premios Platino. Xcaret se inauguró en 1990, yo era un bebé, no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera", aseguró el actor.

"No hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, que no van a destruir ningún cenote” detalló el actor.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!