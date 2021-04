Ambientalistas suman 100 árboles plantados sobre la avenida Huayacán

El Movimiento Reforesta Cancún 20/21 ha entrado a su fase final de la segunda temporada, que inició el pasado domingo 07 de marzo y finalizará el próximo 28 de abril, informó Paulina Sánchez, directora del proyecto.

De acuerdo con la ambientalista, durante este periodo se han sembrado 100 árboles endémicos de los 300 que tenían planeados, pero en los próximos dos domingos, buscan completar la cuota de 150 especies plantadas sobre la avenida Huayacán.

¿Qué es el Movimiento Reforesta Cancún 20/21?

El movimiento Reforesta Cancún 20/21 cuenta con el apoyo de organizaciones como:

Plant for the planet

Cancun 420

Asociación Mexicana de Agricultura (AMA)

Movimiento Plan Coatí

Snorkeling for trash

Simbiosis Social

Unidos MX

Voluntarios sembrando árboles sobre la avenida Huayacán. Foto: Cortesía Reforesta Cancún.

Estas organizaciones en conjunto, explicó, llevan a cabo la plantación de árboles endémicos como Ciricote, Caoba y Macuilli Rosado, los cuales son resistentes al clima del Caribe y no resultan invasivos para los ecosistemas locales.

Paulina Sánchez contó también que la siembra de todas estas especies está vigilada por técnicos de la Asociación Mexicana de Agricultura, quienes indican la forma y el cuidado que deben tener.

Agregó que plantar árboles endémicos es indispensable, pues una de las causas por las que los huracanes lograron arrancar tantos durante el año pasado fue precisamente porque se trató de especies exóticas, ajenas a la zona.

"Muchos de los que se cayeron (durante los huracanes) fueron especies que no son de aquí, son exóticas, entre ellos los flamboyanes, ficus, que no se pueden arraigar bien hacia la tierra, que no rompen piedra y estamos haciendo esto con el ideal de cambiar", declaró.

Invitan a plantar un árbol

La penúltima jornada de plantación se llevará a cabo el domingo 18 de marzo, sobre la Avenida Huayacán, exactamente en el kilómetro 1, donde se darán cita alrededor de 50 voluntarios, aunque desde antes, varios de ellos adelantan la excavación de pocetas.

El arranque se realizará a las 08:00 horas, pero los activistas pidieron a los voluntarios estar un poco antes para repartir a cada uno las actividades que tiene para poder reforestar Cancún.