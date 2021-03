Ambientalistas recolectarán basura a cambio de comida para niños necesitados

Un grupo de ambientalistas se reunirán este domingo 14 de marzo para tratar de recolectar alrededor de 400 kilos de basura, la cual buscan reciclar para posteriormente intercambiarla por comida que será donada a niños necesitados.

Bernardo Hautenne, coordinador de eventos ecológicos de Pangea Movement en Quintana Roo, mencionó que el intercambio de la basura lo realizarán con Ecoce, una compañía auspiciada por la industria de productos de consumo para el manejo adecuado de residuos.

Reciclan basura por comida

Entre la basura que reciclan, explicó Hautenne, están envases de vidrio, aluminio y plásticos, los cuales tienen un valor específico que sirve para el intercambio de alimentos como arroz, atún, frijoles, agua, entre otros.

Bernardo Hautenne, coordinador de eventos ecológicos de Pangea Movement en Quintana Roo. Foto: Cortesía.

No obstante, precisó el coordinador de Pangea Movement, en la limpieza del domingo 14 de marzo no solo recolectarán estos residuos sino la basura en general que, casi siempre, es abandonada por las mismas personas.

El punto de reunión para esta jornada será a las 15:00 horas, en el Tecnológico de Cancún, localizado sobre la Avenida Kabah, casi esquina con Avenida Nichupté, donde Bernado espera convocar unas 100 personas que lo ayudarán en la recoja de residuos.

Los ambientalistas también realizan limpieza de playas. Foto: Cortesía.

Ahí, explicó, también acudirá la directora de Huellas de Pan, la organización a la que donarán toda la comida que logren intercambiar por la basura que recojan el 14 de marzo.

Voluntarios pueden llevar comida

No obstante, Bernardo Hautenne dejó abierta la invitación para que los voluntarios que participen en la jornada, puedan llevar alimentos no perecederos como arroz, atún, agua, galletas, frijol, lentejas, etc.

Recordó que para participar, el único requisito es que lleven pantalones y zapatos cerrados, pues durante la recoja de basura, los voluntarios deben adentrarse en los terrenos que vayan a limpiar donde puede haber mosquitos y objetos punzacortantes.

Te puede interesar: Acumulación de toneladas de basura en Isla Mujeres enciende alertas sanitarias

La donación de la comida quedará evidenciada a través de sus redes sociales, donde posteará las fotografías de las personas beneficiadas con este proyecto a favor del medio ambiente y de los más necesitados.