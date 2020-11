Ambientalistas lanza campaña de donación de árboles en Playa del Carmen

AC ambientalista lanza campaña de donación de árboles en Playa del Carmen.

La asociación civil Moce Yax Kuxtal, lanzó la campaña “Dejando huellas de vida” en Playa del Carmen, para invitar a la sociedad en general a participar como voluntarios en las labores de siembra de árboles, con la intención de reforestar Playa del Carmen tras las afectaciones de huracanes y tormentas que afectaron el arbolado urbano.

“Como todos hemos visto, realmente nuestra ciudad necesita de todos, necesita muchas manos y mucho interés para verla nuevamente levantada y más que nada con árboles, estamos invitando a la ciudadanía a que se una de diferentes formas porque hay muchas veces que no tienen tiempo, que no saben cómo plantar un árbol o muchas cosas que pueden suceder”, comentó la activista Laura Artemisa Patiño, presidenta de la AC Moce Yax Kuxtal.

Lee más de Noticias Cancún

En entrevista, la líder de los ambientalistas explicó que “Dejando huellas de vida” consiste en sumarse al equipo de ambientalistas y plantar árboles en Playa del Carmen y que originalmente se tenía contemplada para esta semana, pero debido a las condiciones cambiantes del clima se re agenda a la segunda semana de noviembre, así mismo a quienes deseen donar árboles, tierra o deseen realizar aportaciones a la cuenta oficial de la asociación civil.

AC ambientalista lanza campaña de donación de árboles en Playa del Carmen.

“Los estamos invitando a que participen ya sea donando un árbol, si tienen arbolitos, mucha gente tiene árboles en cubetas, mucha gente tiene árboles en macetas, si los quiere donar, que done sus árboles, que nos done tierra, que nos done mano de obra y si no pueden que donen dinero”, mencionó.

La presidenta de la AC Laura Artemisa Patiño añadió que le recurso económico es necesario debido a que se destina a la contratación de grúas para levantar árboles y devolverlos a su sitio para ayudar a regenerarlos, así como a las perforaciones debido a que el suelo de la Riviera Maya es básicamente piedra laja. La Verdad Noticias

Recomendación: Dan 90 años a detenido por abuso de tres menores en Tulum

Finalmente y para los interesados puso a disposición de los interesados la página de Facebook Moce Yax Kuxtal o el teléfono whatsapp 9841154490 en donde pueden encontrar mayor información.

Lee más de Quintana Roo