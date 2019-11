Amaga FESOC a la CROC con incursionar en hoteles en Playa del Carmen

Ricardo Hernández, representante sindical de Tucsa.

Ignacio Balbuena Zempoaltecalt, secretario general de la FESOC en Solidaridad, y el representante sindical de los choferes de Tucsa Ricardo Hernández, responsabilizaron al secretario de la CROC, Martín de la Cruz, en conferencia de prensa, de la separación de choferes de Tucsa agremiados a la FESOC y culpó a los delegados croquistas a quienes llamó agitadores.

“El nuevo protocolo dice que los trabajadores deben afiliarse libremente, si alguien se ha dado la vuelta a los paraderos ahí van los compañeros de los mencionados anteriormente a estarlos agitando a los compañeros, yo como lo dije también puedo ir a agitarlos (...) yo les digo compañeros si se quieren ir de la FESOC, no toco propinas, no toco su tiempo y reduzco su cuota sindical a treinta pesos, así de sencillo, pero no estoy llendo a ofertarles lo que no”, dijo el secretario general de la FESOC en Solidaridad.

Explicó que los de la CROC en Playa del Carmen les ofrecen a los agremiado de la FESOC más vacaciones, más aguinaldo, seguro de vida por lo que esta sería la razón por la que existe una desbandada de personal de un sindicato a otro, esto durante una conferencia en donde reconoció, que sí hay despidos, pero es porque los choferes no dan la liquidación a la empresa, así mismo dijo que ninguno de los operadores despedidos le habían llamado, “sino sí hubiera intervenido”.

“Si Martín de la Cruz rompió el acuerdo de pacto verbalmente desde la época de Mario Villanueva para evitar ese tipo de situaciones pues adelante, eso como he dicho a mi golpéame primero, jamás tendrás un golpe mío. No he buscado a Martín de la Cruz yo espero la respuesta, porque si esa gente de pronto, porque si yo le digo al delegado vete tú a gastronómicos y afilia y diles lo que estamos proponiendo, su contrato íntegro que ese no lo tocan, ¿ustedes creen que la gente no se va a afiliar?, comentó.

Así mismo, Balbuena Zempoaltecalt señaló abiertamente al ahora Delegado de la CROC de la recién formada sección del transporte que representa a los choferes de TUCSA, Galo Gabriel Dorantes Echeverría de haber sido integrante de la FESOC y haber recibido toda su ayuda.

Esto se da luego que un grupo de operadores del volante denunció que por lo menos 80 choferes del transporte de servicio urbano de Playa del Carmen son explotados por el sindicato de la Federacion Sindical de Obreros y Campesinos del Estado de Quintana FESOC y la empresa Transportes Urbanos del Carmen S.A. de C.V. (Tucsa), al no otorgarles prestaciones labores como el IMSS, Infonavit, pago de horas extra incluso el despido, porque se afiliaron a la CROC en su sección de transporte.