CARLOS MATUS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- ¡Alzan la voz! Empresarios exigen pago de hoteles parásito Empresarios hoteleros españoles se han convertido ‘parásitos’ al no aportar los impuestos correspondientes y disfrutar de la promoción turística que aportan empresarios locales, advierten autoridades estatales y federales, que van tras la regularización fiscal de los hoteles que administran. Estos resorts tienen capital extranjero y su razón fiscal está localizada en otros países como España, Estados Unidos y Francia, y logran eludir responsabilidades fiscales en Quintana Roo. De acuerdo a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) el impacto sobre el Impuesto al Hospedaje (IAH) podría llegar a ser de más de 345 millones de pesos anuales en Quintana Roo. Los integrantes de la Asociación de Hoteles en Cancún y Puerto Morelos los califican como ‘hoteles parásitos’, pues sin aportar en el fondo de promoción turística, estos viven de la fama del destino que se promociona a nivel mundial. El director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Manuel Paredes Mendoza, expuso que los agremiados deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Aunque dijo desconocer si hay alguna empresa que no pague, insistió que se tiene que responder con los pagos ante las autoridades hacendarias, al ser una responsabilidad que contribuye a la promoción turística del destino. Señaló que sin importar el tamaño o giro del hotel, es obligación cubrir sus cargas tributarias. Por su parte, dato ofrecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el SAT se estima que existen cerca de 100 centros de hospedaje que no reportan los impuestos y tienen una defraudación fiscal acumulada de 600%. Autoridades estatales explican que estos centros de hospedaje no reportan las reservaciones que se hacen y pagan en el extranjero, con lo que evitan pagar impuesto al hospedaje (IAH). Rodrigo Díaz Robledo, director general de Auditoría Fiscal Sefiplan, mencionó que se tiene identificada a las más de 100 cadenas que incurren en esta práctica en el estado y se trabaja en cuantificar el daño que esto significa, además de esquemas para combatirlo y regularlo. Dentro de los sectores hoteleros, se ha dado a conocer que al menos 30 hoteles en Cancún y otros 34 en la Riviera Maya realizan esta práctica, con cerca de 47 mil habitaciones. “La gran mayoría son de origen español y no se encuentran dentro de ninguna asociación y algunos son las que corresponden a las cadenas Oasis y Riu”, sentenció en junio pasado Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún. Por su parte, Díaz Robledo reconoció que para dar solución a este tema se tendrá que realizar un trabajo coordinado con instancias federales e internacionales, para poner orden. Explicó que se trata de recursos que debieran entrar al estado, pues el hospedaje es un servicio que aquí se brinda. Por su parte, Marisol Venegas, titular de la Secretaría Estatal de Turismo, señaló que este tema es de jurisprudencia fiscal, pero reconoció que el nulo pago de este impuesto genera que la recaudación se cargue en los hoteleros que cumplen dentro del margen de la ley con sus obligaciones fiscales. “Esta práctica lo único que hace es afectar la inversión en la promoción turística del destino, pero también en los fideicomisos para la conservación de los arenales y control de sargazo y desecho marino”, expresó la titular. En contra parte, apenas el primero de octubre se comenzó a aplicar un impuesto del 3% sobre el servicio ofrecido por AirB&B con la intensión de que participen en las responsabilidades fiscales.

