Álvaro de Marichalar y las lecciones de un viaje en altamar

El español Álvaro de Marichalar ha completado una parte de su hazaña. Desde que salió de Sevilla, en agosto de 2019, viajó por Portugal y Francia y cruzó el Atlántico hasta Estados Unidos y México. Por el golfo, llegó a Cancún. Y aquí está, en este punto del Caribe mexicano que, afirma, le ha gustado mucho.

Esta travesía, a bordo de una moto acuática adaptada, le ha dejado algunas lecciones. Una tiene que ver con el dinero. Él lo tiene en abundancia y lo aprovecha en vez de acumularlo.

Es empresario y por si fuera poco está relacionado con la realeza española. Aunque él intenta separar sus vínculos con el trono español, la verdad es que no puede desligarse, al ser tío de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, el cuarto en la línea sucesoria del rey Felipe VI.

Otra lección es acerca del medio ambiente y la pone inmediatamente sobre la mesa: los océanos son utilizados como basurero.

“Es una cosa de locos y eso lo hacemos todos. No cuidamos nuestros mares”, critica.

Y como este moderno explorador de los mares ha conocido en su trayecto varias islas y costas, sabe que preservar el entorno es primordial. Es otra lección que subraya en territorio quintanarroense, tras pasar más de dos semanas en la isla de Holbox.

“Es una isla que sus pobladores han tenido la inteligencia de no construir demasiado para que el turismo de calidad llegue”.

Será el próximo sábado 16 o el martes 19 de julio, cuando Álvaro de Marichalar retome su travesía. Piensa ir a Sudamérica y rodear el continente hasta Alaska. Pero antes, impartirá una serie de conferencias y pláticas motivacionales para exponer las lecciones que le ha dejado el viaje al mundo en 1,825 días.

SU SOBRINO PODRÍA SER REY DE ESPAÑA

Para Álvaro de Marichalar el tema es intrascendente. La monarquía implica una responsabilidad de servicio y compromiso para quienes estén próximos en la línea de sucesión. Su sobrino es el cuarto, después de las dos hijas del rey Felipe VI, y de su madre Elena de Borbón.

“Eso no tiene mucha trascendencia, porque la institución de la monarquía es una institución de servidumbre y de obligaciones, es una cuestión de servicio. Las personas que estén un poco próximas deberían tener mucho compromiso, hacer todo lo contrario que hizo el príncipe Harry”.

CÓMO PASÓ LA PANDEMIA

La pandemia le trajo muchos problemas. Cuenta que tuvo que dejar su embarcación en un garaje en Miami, Florida, y regresó a España. Fue apenas en marzo pasado cuando retomó su viaje.



EL DINERO EN SU VIDA

Álvaro de Marichalar es egresado de la carrera de Administración de Empresas

Álvaro de Marichalar es egresado de la carrera de Administración de Empresas y actualmente cuenta con tres empresas enfocadas al sector inmobiliario y a las telecomunicaciones. Asegura que prefiere aprovechar el dinero comprando experiencias en la mar, que en bienes materiales.

“¿De qué me sirve trabajar en mi despacho con un Rolls Royce en la puerta, si puedo invertir el dinero en expediciones como esta?”.

LA GUERRA RUSIA Y UCRANIA

Para Álvaro de Marichalar, la guerra entre Rusia y Ucrania es un gran dolor, pues está enamorado de ambas naciones. Se casó con una rusa de origen ucraniano y ha vivido mucho tiempo en Ucrania. Desde hace 30 años vive en Moscú.

Afirma que el problema es que Estados Unidos está demasiado centrado en el beneficio, en el aspecto material de la vida, mientras que para los europeos es más importante la sostenibilidad, el equilibrio, la armonía, la familia y no tanto el dinero.

“Estamos muy vinculados con Iberoamérica, a través de los valores europeos, como lo es el imperio romano, la cultura romana, la cristiandad, eso es una vinculación total y la vinculación con Estados Unidos es también absoluta”.

LECCIÓN COMPARTIDA

Durante su estancia en Cancún, Álvaro de Marichalar se ha tomado el tiempo para compartir con los Scouts del Caribe

Cada vez que llega a un puerto, se da la oportunidad de conocer a las personas y les comparte sus experiencias. Durante su estancia en Cancún, Álvaro de Marichalar se ha tomado el tiempo para compartir con los Scouts del Caribe las lecciones de sus primeros tres años de viaje.

¿Cuál ha sido el mayor riesgo al que se ha enfrentado en el océano?

Ángel Alexander Martínez, 15 años.

“En altamar el mayor riesgo son los rayos. A diferencia de las grandes embarcaciones que cuentan con un sistema de pararrayos, mi barco no lo tiene, y cuando estás en altamar bajo una tormenta está el riesgo de que te alcance uno”.

¿En dónde duermes?

Luisa Fernanda Coral, 11 años

“Tengo amigos que durante el trayecto me ofrecen hospedaje, pero cuando no hay donde quedarse, me gusta dormir en altamar, en el navío, porque es más seguro, aunque a veces me he caído al mar mientras duermo. Llevo conmigo una casa de campaña y la instalo, pero no todas las costas son tan bellas o seguras”.

¿Qué comes durante el viaje?

Javier, 16 años

“Me he acostumbrado a comer cada dos días o cada que hay que comer, porque no puedo llevar tantas cosas conmigo, si a caso solo un poco de agua. Pero hago más o menos lo que un camello: cuando se da la oportunidad de comer lo aprovecho para tener reservas”.

¿Te dan miedo los tiburones?

Joseph, 13 años.

“Le temo más a las medusas que a los tiburones, porque existen varias medusas que son venenosas y que con un piquete te pueden matar. Además de que son muy difíciles de ver en altamar, por lo que si me llego a caer me pueden inyectar su veneno”.

