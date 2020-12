Aluxes se encuentran por todo Cancún, revelan en redes ¿Tienes uno en casa?

Tras la revelación de las impactantes imágenes de un alux captado en la zona hotelera de Cancún, las historias de estos mágicos seres han resurgido gracias la viralización de la nota publicada en La Verdad Noticias, por este medio han llegado varias notificaciones de avistamientos de estos seres por toda la ciudad y es de entenderse puesto que en la antigüedad, esta zona era considerada sagrada por los mayas que habitaron la región pesquera.

En la nota compartida a través de las redes sociales de este medio de comunicación, se pueden leer en los comentarios, varias historias en las que se relacionan a los aluxes con varios sucesos paranormales en prácticamente toda la ciudad, haciendo ver que estos seres mágicos están más activos que nunca.

A raíz de la revelación de esta imagen, se revelaron más apariciones por toda la ciudad

“Claro que si existen, me ha tocado verlos y en mi casa vive uno, antes tenia miedo pero no hace ningún daño solo cuida, es travieso, esconde las cosas, las cambia de lugar y así. Pero si existen”, señaló la usuario May López.

Ciertamente las viviendas en el estado de Quintana Roo, se construyen en terrenos que ta tenían dueños, esto se refiere a que entes los mayas cuidaban y trabajaban estas tierras pero tras su desaparición estos seres quedaron en vigia de sus patrimonios, ahora, como ha llegado gente ajena a estos sitios ellos solo defienden estos lugares que les fueron asignados.

Rubén López nos compartió:

“Ángel Balán, resulta que hace algunos años, yo recién casado o juntado andaba buscando una casa para vivir pero no encontraba una con mis posibilidades en aquel entonces hasta que un conocido me contó sobre una casa que estaba deshabitada y que el dueño quería alguien para cuidarla, yo no contaba con mucho dinero y pues iba a ser gratis dije -uta ya la hize mientras construyo en mi terreno, de perdi un cuarto-.

Esta pirámide se construyó para los aluxes en Cancún

Hablé con el dueño, y todo bien, fui a la casa sólo tenia que chapear y barrer porque había mucho monte, estaba tupido o enmontado, fui con unos amigos y barrimos bien, quedó limpio.

Limpiamos muy bien, quemé basura y metí insecticida, no tenía pensado mudarme ese día pero llegó un amigo con su camioneta al lugar donde vivía y me dijo -si quieres te llevo algo para allá donde vas a vivir, ya seria menos lo que llevarías-. Yo le contesté que estaría bueno pero ya eran las 8:00 pm y tendríamos que conseguir lámparas porque la luz todavía no estaba instalada, el caso está que nos fuimos con algo, cama, colchón, una cajonera, una mesa y unas bolsas de tiliches. Bueno metimos todo.

Pero en unas de esas voltee a ver el piso y como estaba recién trapeiado vi pisaditas de niños y la verdad me saqué de onda… pero como no era creyente me imaginé serian los dueños que vinieron a ver y las pisadas la hicieron sus niños, pasaron unos minutos y mi amigo y yo acomodando, escuchamos como que se reían afuera de la casa, hacia el monte y le dije -oye la casa mas cerca aqui esta como a 50 metros y no creo que niños anden acá a esta hora y en oscuro- y las risas se oían cada vez más y ya fue cuando nos paniquiamos.

Aun se fabrican los aluxes en la actualidad

Nos armamos de valor fuimos a ver y alumbramos -hay Dios mío mejor no hubiéramos ido- vimos como siete cosas pequeñas como niños de grandes ojos que les brillaban se escondían unos en un árbol grande y otros detrás del monte y se reían horrible.

Diría un dicho patitas para que te quiero, ni cerré la casa, asi la dejamos… que susto la verdad… al dia siguiente mandé a buscar las cosas yo ya no quise entra allí y hablé con un vecino y me dijo, no mijo hay hay muchos aluxes yo los he visto y los escucho aveces que se rien, -ten cuidado- me dijo. Lo que hize fue que le di las gracias al dueño de la casa, le conté y todavía me dijo -es que a mí se me olvidó decirte eso antes-”.

Historias de aluxes en Cancún

Desde varios siglos atrás los aluxes se han creado con el propósito de cuidar terrenos y cultivos, la forma en la que se elaboran estos seres se ha preservado gracias a los viejos y últimos xmenes o brujos mayas en la península, se dice que se hacen con sangre y corazón de ciertos animales y rituales ceremoniales ancestrales, comunmente se encuentran cerca de cenotes, pues tambien estos lugares debían ser protegidos.

Los aluxes hacen diversas travesuras a extraños

Cancún zona de ceremonias mayas

“Aquí al final de mi privada existen y siempre les ponemos ofrenda y ya no hacen travesuras”, nos compartió Ana Hinojosa por medio de Facebook.

