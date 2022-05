Alumnos de educación básica recibirán uniforme y útiles gratis en Quintana Roo

Estudiantes del nivel básico de escuelas públicas en Quintana Roo, podrán recibir su uniforme y útiles de manera gratuita en cada inicio de ciclo escolar, esto luego que la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobara una ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y los alumnos inscritos en kínder, primarias y secundarias públicas.

Es a través de un comunicado donde se informó sobre la aprobación de las diputadas y diputados del dictamen con minuta de Ley, en donde se acentuaron puntos específicos en beneficio de las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica, mismo que tendrán el derecho a recibir gratuitamente del Gobierno del Estado: Dos juegos de uniformes escolares, una mochila y un paquete de útiles escolares por cada ciclo escolar anual conforme al calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública.

Se informó que en este dictámen no deberá ser condicionado para el otorgamiento de los uniformes, mochilas y útiles escolares, ya que no estará sujeto a ningún capricho por parte del gobierno estatal, por lo que no deberán estar encaminados a ningún fin político, económico o social, ni que conlleven algún tipo de discriminación.

Es preciso recordar que el proceso de pandemia y afectaciones en las finanzas en la población en general, la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ y el Gobierno del Estado a través del titular del Ejecutivo Carlos Joaquín González, informaron que las escuelas no estarán condicionando a los estudiantes a tener ingreso a los planteles por no portar el uniforme.

Este pronunciamiento quedó establecido para los niveles básico y medio superior, que en continuidad al ciclo escolar actual, los alumnos no portarán de manera obligatoria el uniforme, esto como consecuencia de las condiciones económicas que predominan en las familias, ya que ésto sería motivo de un gasto extra para los padres y madres de familia.

De igual forma, Sergio Acosta, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, explicó en aquel entonces que este acuerdo se logró entre las asociaciones municipales y las autoridades educativas en el estado.

Se contempló que en caso de que el estudiante no cuente con la posibilidad de adquirir su uniforme, las alumnas y alumnos podrán acudir a los planteles utilizando una playera lisa blanca, pantalones de mezclilla o de cualquier color y tenis o zapatos según sea el caso.

