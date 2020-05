Alistan protesta contra obras de Laura Beristain.

Leonor Castañeda, líder de Comerciantes de la Riviera Maya; Lenin Amaro, presidente del CCERM; Jacinto Aguilar Quiam, fundador de Playa del Carmen; Raymundo Tineo, Cronista de la ciudad; Laura Patiño y Lupita de la Rosa de la AC Moce Yax Cuxtal; Sonia López Cardiel de la AC La Fuerza de Minerva; Frida Venegas, de la AC Un grano de arena por mujer; Alondra Name de la Fundación Yantra y el artista local José de María y Campos confirmaron su participación en la protesta pacífica contra la remodelacion del Parque Fundadores en Playa del Carmen, promovida por Laura Beristain mañana lunes 25 de mayo de 9:00 am a 9:30 am, en el parque.

Al respecto los organizadores indicaron que las participaciones serán por intervalos de 5 min para seguir los protocolos de salud de sana distancia, con cubrebocas y no grupos de más de 10. "No estamos de acuerdo en la manera en que se está llevando a cabo esta remodelación, durante una contingencia, sin transparencia, (Laura Beristain) sin ser una necesidad, sin consultar a los verdaderos playenses y sin empresas quintanarroenses involucradas", dice la misiva.

Para los organizadores, Laura Beristain destinó un presupuesto que se podría utilizar para contener y atender la llegada del sargazo, pues un destino de playa, sin playa y sin un mar limpio, de nada sirve que esté muy moderno, así como también se podría destinar a mecanismos de seguridad para atacar a la pandemia de violencia que hemos sufrido el último año, dice.

Demanda ciudadana contra Laura Beristain

En la carta, los organizadores explican que los turistas escapan de ciudades grandes para relajarse en lugares pintorescos y tranquilos. "Ya hemos tenido suficiente con los problemas de sargazo e inseguridad. No queremos más erosión de playas y daño al medio ambiente.No queremos una ciudad moderna. Queremos un destino limpio y pacifico", sentencia el documento.

Finalmente los organizadores mencionaron que entre los avances está el documento en la Oficialía de Partes del municipio de Solidaridad de grupos ambientalistas, la protesta pública del Consejo Coordinador Empresarial RM y se está promoviendo un amparo por parte de la agrupación Somos Tus Ojos y ya hay 2495 firmas en la plataforma Change.org promovida por Sociedad Civil Playa del Carmen, todos en contra de la transparencia del proyecto..

