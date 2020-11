Alistan celebraciones por aniversario de fundación de Playa del Carmen

Celebraciones por aniversario de fundación de Playa del Carmen.

Para celebrar la fundación de la ciudad este próximo 14 de noviembre en el marco de los 118 años de su creación el Comité de Consulta Ciudadana de Playa del Carmen invitó a la ciudadanía a participar en los eventos que darán inicio desde las 7 horas con una ofrenda maya en la playa frente al restaurante “La Tarraya”.

“Aquí tenemos ya el programa completo, lo vamos a estar compartiendo en redes sociales, y lo que queremos hacer este día es que la gente sepa que no somos una ciudad que no tiene identidad, que no tiene historia, al contrario somos una ciudad que está por cumplir 118 años, es el 118 aniversario”, comento en rueda de prensa Teresa Sonia López Cardiel, presidenta de la fuerza de Minerva A.C .

Lee más Noticias Chetumal

Durante el evento celebrado en un café de Playa del Carmen participaron, Teresa Sonia López Cardiel, presidenta de la fuerza de Minerva A.C, Raymundo Tineo, cronista vitalicio de la ciudad y Ari Gamas, directora de “Mujeres por Playa” quienes invitaron a la ciudadanía a sumarse a las celebraciones para conmemorar el 118 aniversario de Playa del Carmen.

Celebraciones por aniversario de fundación de Playa del Carmen.

“Surgió como una villa, un campamento chiclero hace ya 118 años y hasta la fecha nos encontramos en una megaciudad que realmente crece aceleradamente y sentimos esa falta de identidad que tiene que ser consolidada en base a algo y ese algo viene a ser precisamente esa fecha, esta fecha nos va a permitir unificar a todos en un pensamiento a nuestra ciudad”, dijo en su participación Raymundo Tineo, cronista vitalicio de la ciudad.

Recomendación: Feministas rompen puerta de la FGE Playa del Carmen para exigir justicia

Al respecto se dio a conocer que entre las actividades está programa a las 17:30 horas una exhibición de productos hechos en Playa del Carmen, concierto de mariachi y actividades culturales en el Public Market de avenida CTM en el acceso principal al fraccionamiento Villas del Sol.

Lee más de Quintana Roo