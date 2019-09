Alistan 1500 predios para reubicar a habitantes de zonas de invasión.

Carlos Ríos Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS).

El tema de las invasiones es sumamente complicado por lo que el Gobierno Federal ha decidido ayudar a Playa del Carmen como una de las “ciudades sostenibles” del país con una inversión importante de más de 500 millones de pesos, precisamente para tratar de reducir el impacto negativo de esta problemática, reconoció Carlos Ríos Castellanos, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS).

Ante este escenario, el titular de la SEDETUS, señaló que el tema es complejo por lo que ya se encuentran trabajando estrechamente con el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la administración del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como la autoridad local y para enfrentar esta problemática cuentan con un programa de lotes urbanizados para evitar que la gente siga cayendo en esas prácticas.

“No es un beneficio para nadie, ni para las propias familias que habitan ahí con el afán de hacerse con un pedazo de tierra. Su futuro no es halagador porque es difícil dotarles de servicios porque no hay certeza jurídica de la tierra, pero sí estamos ocupados en darle solución a esto; no es sencillo y desde luego que la participación de los colegios es fundamental para aportar todas las capacidades técnicas que se requieren”, señaló Ríos Castellanos.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Playa del Carmen, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) pidió difundir el tema para evitar que más gente sea víctima de engaños, así mismo reconoció que actualmente trabajan en un programa de mil 500 lotes para reducir esta problemática en Playa del Carmen y aunque no dio a conocer el sitio, sí confirmó que van a toda marcha debido al ingreso del Tren Maya.