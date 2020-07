Alimentan a policías con comida podrida en Playa del Carmen.

Comida echada a perder en un menú que les entregan en el comedor de Seguridad Pública de Solidaridad, es la queja número uno de la policía de Laura Beristain pues aseguran que no sólo han encontrado cabellos sino hasta fruta agria y comida podrida en las instalaciones de Playa del Carmen.

Esta noche, luego de estar varias horas trabajando con el intenso calor de la canícula, policías de Playa del Carmen recibieron su cena con "carne apestosa, podrida", por lo que tuvieron que quedarse sin cenar, pero sí se quejaron de esta situación que los tiene "hartos" e "indignados".

Hace unos días, les llevaron molletes pero con sandía agria, por lo que las quejas continúan, "ya no sólo son cabellos en la comida, ahora nos dan alimentos echados a perder", lamentaron.

Y es que, esta situación ya es recurrente, al grado que decidieron alzar la voz para manifestarse, esperando que no reciban un castigo por parte del encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Jorge Robles Aguilar.

Y aparece nombre del hermano de la alcaldesa Laura Beristain

Se rumorea que la cocina de Seguridad Pública es administrada por Juan Carlos Beristain, hermano de la presidente Laura Beristain, por lo que presuntamente no se han adoptado las medidas para cambiar a los responsables y ofrecer comida digna a la tropa policial.

"Muchos de nosotros estamos 24 por 24, trabajando de sol a sol, arriesgando nuestras vidas, no sólo por el Covid19, sino también por los delincuentes y no es justo que no puedan darnos siquiera un plato de comida digno, que no esté echado a perder", lamentó uno de los policías bajo el resguardo del anonimato.

Con información de Aquí Noticias Quintana Roo

