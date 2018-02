Alianza entre Morena, PT y PES se tambalea en Quintana Roo

El presidente del Partido del Trabajo (PT), Hernán Villatoro, dijo que solo apoyan a Marybel Villegas para el Senado y en el distrito 04 a Jesús “Chucho” Pool, en relación a los candidatos que ha propuesto Morena, por su parte el coordinador de municipios el ex alcalde “Chacho” García Zalvidea, expuso que irían solos y que incluso en el caso de Benito Juárez, Mara Lezama, según supo, había sido impugnada por que no entregó completa su documentación en su registro, mismo que se hizo ex profeso en este municipio, aunque todos los demás tuvieron que ir a Chetumal.

En este sentido, el también coordinador de municipios del PT y precandidato por Benito Juárez, externó que Morena “nada más nos quiere dejar como el ‘chinito’, pero no lo vamos a permitir”, externó al considerar que es muy posible que el PT, participe electoralmente con sus propios candidatos a nivel municipal.

Durante la Asamblea Municipal realizada en Puerto Morelos, donde se nombró a Jazmín Vivas como se candidata a la presidencia municipal de este municipio, externó “que no vamos a estar de agachones, ni con Morena, ni con el PES”, por eso insistió que “estamos con AMLO”, en lo de “abajito ya se verá.

Hemos ido a México para apoyar a Alberto Anaya, quien sufre persecución política de la PGR, agregó, en tanto de AMLO insistió que como lo dijo el padre Alejandro Solalinde, el candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”, para la Presidencia de la República, corre peligro de sufrir un atentado de parte de personas que no quieren que llegue a ese cargo.

Por eso insistió que la alianza entre el PES, Morena y Partido del Trabajo, está en entredicho en Quintana Roo, ya que por un lado Greg Sánchez trata de imponerse como candidato al Senado en la primera fórmula, en tanto que en Morena hacen también lo propio y a nivel municipal los quieren avasallar, “es decir no nos quieren dejar nada y eso no lo vamos a permitir”, recalcó.

AÚN NADA ESTA DEFINIDO

“Aunque intenten agandallarse”, aún nada está definido en la candidatura de la primera fórmula para el Senado de la República, una vez que cada partido presentará sus candidatos y serán las autoridades electorales quienes determinen a quién le corresponden estos espacios, una vez que fueron acordados y registrados, así lo señaló el dirigente en Quintana Roo del Partido Encuentro Social (PES), Gregorio Sánchez Martínez.

Aclaró que hasta el momento no existe ningún candidato oficial por la coalición PT-PES-Morena “Juntos haremos historia”; hasta el momento, dijo, cada partido está presentando de manera independiente sus cuadros, en el caso del PES, lo hará en los próximos días; lo anterior en referencia a la designación por parte de Morena, de Marybel Villegas y José Luis Pech como aspirantes al Senado por la primera fórmula.

En breve entrevista, adelantó que en la Asamblea Nacional del Partido Encuentro Social (PES) que se realizará en la Ciudad de México, se dará el espaldarazo a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República.

