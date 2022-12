Algodón de Azúcar: Un dulce en peligro de extinción

Este 7 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Algodón de Azúcar, una golosina muy popular alrededor del mundo pues siempre se convierte en el protagonista dentro de los mercados, circos, ferias, parques, zoológicos e incluso en fiestas infantiles.

Sin embargo, hoy en día se encuentra en peligro de extinción, pues de acuerdo con Apolinar Cutz Cruz, quien por más de 40 años se ha dedicado a la elaboración de algodones de azúcar, asegura que las nuevas generaciones han perdido interés en la degustación de esta golosina.

“Desde la pandemia bajaron mucho las ventas… Ahora son muy pocos los muchachos y niños que han perdido el gusto por el algodón, sobre todo los padres de familia que le tienen miedo a que sus hijos consuman mucho azúcar”, dijo.

Ante esta situación, se ha visto en la necesidad de implementar nuevas e innovadoras versiones de algodón de azúcar para mantenerse vigente en el mercado, es por ello que se ha convertido en el único algodonero de la ciudad de Cancún en realizar pinitos de algodones de azúcar.

“Busco hacer algo que esté fuera de lo tradicional, si hay otras personas en otras ciudades pero aquí en Cancún no hay alguien haga el algodón de esta forma… El secreto está en que la gente coma lo mismo pero de forma diferente.” expresó.

La elaboración del algodón de azúcar, es un proceso que de acuerdo al algodonero, no es para todo el mundo, pues intervienen diferentes factores que pueden ocasionar que el algodón no tome forma y esto es por lo que quienes incursionan en este mundo, desistan al poco tiempo.

“Es muy poca gente que lo está trabajando, no hay muchos algodoneros… Hasta la fecha, ninguna cadena de empresas se dedica a elaborarlo, porque el algodón solo es cuestión de horas para que se mantenga en la madera… no es un caramelo que se pueda conservar por varios días, así que si no lo vendes, es perdida.”

El aire, el agua, el sol y el frío son algunos de los factores a los que Apolinar se enfrenta día con día para elaborar los algodones de azuca, pues ocasionan que el caramelo se derrita al estar en contacto con ellos.

Una herencia familiar

Bautizado como el “artesano del azúcar”, Apolinar se ha dedicado a conservar esta tradición familiar, la cual ha sido una actividad que su familia ha llevado a cabo por más de 100 años

“Desde muy pequeño aprendí el arte de la preparación del algodón, mi familia fue parte de una feria ambulatoria conocida como Atracciones Nava y fue el señor Alfredo Dzul, quien me enseñó cuando era niño junto a mi papá.”

Además del algodón de azúcar, Apolinar elabora barquillas, dulce de coco, marquesitas de colores, merengues, mazapanes, dulces garapiñados, entre otros dulces locales que implican el manejo del azúcar.

Esta es la tradición que Apolinar ha tratado de inculcar a su único hijo, pero al igual que sus tíos, le ha expresado que no es de su agrado, lo que atenta con el legado de la familia Cutz.

“A mis muchachos también ya no les gusta el batidero de azúcar… Es una tradición que sigo arrastrando pero ya es muy poca gente la que sigue disfrutando de este postre. Soy de la idea de un dulce de algodón siempre va a ocasionar una sonrisa en las personas y por eso hay que seguir luchando por la tradición”

