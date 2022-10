Alexander Teuscher: El primer embajador de la Inclusión en México

Lo que sería un día para disfrutar de la playa en familia, se convirtió en el punto de inflexión que cambiaría la vida de Alexander Teuscher, pues una cortada en la pierna derecha ocasionaría una infección, que al ser diabético, lo hizo disputarse entre la vida y la muerte. La única opción por parte de los médicos, fue quitarle la extremidad.

“Tienes que agradecerle a tu pierna 49 años de acompañarte, tienes que pedirle perdón y tienes que despedirte de ella; fue un momento muy difícil, es un ciclo que hay que cerrar y es un luto que tienes que vivir”.

Dos años después de este acontecimiento, Alexander ha sido nombrado como el embajador de la inclusión en el estado de Quintana Roo, convirtiéndose en el primero de este tipo en todo México. El título le fue concedido a principios de este año, por la presidenta honoraria del Sistema DIF Benito Juárez, Verónica Lezama Espinosa.

“Yo lo tomé como un reconocimiento por el trabajo que se viene haciendo y que ha sido un trabajo del que no recibo ningún beneficio económico del gobierno, y mucho menos trabajo para algún partido político… Yo hago esto por convicción propia y ahora tratamos de poner en alto que, en Quintana Roo se está haciendo algo a propósito de este tema, pero si los demás estados lo llegaran adaptar sería maravilloso”.

A través de su cargo, se ha enfocado a platicar y enseñar a través de su ejemplo, que las discapacidades no son una limitante, pero además se ha enfocado a transformar la ciudad de Cancún en una zona socialmente inclusiva.

La nula inclusividad de Cancún

La inclusión en la ciudad es una problemática que aún no se ha trabajado

Como parte de sus actividades, Alexander se ha encargado de la evaluación en cuanto a la accesibilidad de los peatones en los diferentes aspectos de la ciudad, tales como los lugares públicos, empresas, los transportes e incluso los hoteles.

“En Cancún el tema de la inclusión es nulo…no hay un hotel que tenga un sistema que les avise a las personas con discapacidad auditiva que hay un incendio, y ellos nunca van a oír la alarma contra incendio, es algo que nunca pensamos porque nunca lo vivimos”.

Asegura que Cancún aún está débil en cuanto a las vialidades peatonales, pues las banquetas son reducidas, se encuentran obstruidas con postes, las banquetas están desniveladas o se permite que los coches se estacionen sobre la banqueta y eso dificulta la movilidad de las personas en estas condiciones.

Ante esta situación, señala que se está trabajando en una iniciativa para que las empresas turísticas y dependencias de gobierno puedan certificarse en el tema de la inclusión, para que conozcan todo lo que abarca este ramo, pero sobre todo saber cómo tratarlas.

“El conocer del tema, ya te hace una empresa inclusiva, entonces ya podríamos abrir las puertas a que el turismo inclusivo venga a Cancún y a la Riviera Maya… si hay con que, pero no hay donde, entonces vamos a brindarle ese espacio”.

¿De qué forma se medirán los resultados?

El que la gente con discapacidades pueda moverse libremente, será el resultado de una sociedad 100% inclusiva.

El embajador, señala que los trabajos del actual gobierno se han enfocado a brindar un mejor desplazamiento de las personas con discapacidades en la ciudad, sin embargo aún falta mucho por trabajar, para lograr una sociedad 100% inclusiva.

“Yo creo que la manera en la que se vería reflejado el resultado, será cuando las personas que adquirieron una discapacidad o que nacieron con ella, se puedan desplazar con mayor facilidad para hacer un trabajo… de esta forma se va a evitar que caigan en depresiones, alcoholismo, drogadicción y que pierdan el miedo a salir a enfrentarse a toda la situación urbana”.

Se trata de un trabajo colectivo

Hay que hacer notar la necesidades

Lograr una sociedad inclusiva, se trata de un trabajo colectivo, un compromiso en donde el gobierno y las personas con discapacidades se sumen para obtener resultados, pero para llegar a ello, se necesitan hacer notar las necesidades.

“Yo entiendo que el gobierno no va a invertir, si las personas no lo usan, entonces para que el gobierno vea esa necesidad, yo invito a todas las personas que tengan una discapacidad que se atreva a salir de sus casa y que empiecen a utilizar lo que ahorita hay, para qué entonces, el gobierno se de cuenta de las necesidades que hay que cumplir”.

El deporte como terapia

"Es una muestra de que no hay límites"

Alexander asegura que el deporte fue uno de los factores que le ha ayudado a trabajar en su estabilidad emocional, psicológica y física; pero aún así, el poder salir y enfrentarse a la sociedad con una discapacidad, toma de mucha destreza y un gran valor.

“Me enfoque a los maratones y a los super maratones, porque fue una forma de conseguir esa libertad y mantener esa autonomía para no depender de nadie, poder salir, gozar y al mismo tiempo poder hacer ejercicio”.

Es así que hasta la fecha, ha participado en competencias como el Maratón Internacional de Cozumel del 2021, en el Maratón de Toronto Canadá que se celebró en mayo de este año, y en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Monterrey, donde ganó la medalla de bronce en los 5 mil metros planos.

“Este fue un gran logro sobre todo por mi edad, pero eso es una muestra de que no hay límites, los límites los traes en la cabeza y tu solo te los pones”.

Hoy se encuentra entrenando para conseguir el pase a los Panamericanos de Santiago, Chile, el siguiente año y en el 2024 poder asistir a los Paralímpicos de Francia.

Proyectos de la actualidad

Trabaja en proyectos de ayuda emocional

A la fecha, además de sus actividades como embajador de la Inclusión del Estado de Quintana Roo, también realiza conferencias y contenido en redes sociales con los que trata de inspirar a otras personas que adquirieron o que nacieron con una discapacidad.

Además, se encuentra trabajando en proyectos con el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) de Benito Juárez, en programas deportivos dirigidos a menores de 14 años, para apoyarlos a que experimenten el deporte adaptado y fomentar una vida más saludable.

“Esto no es una discapacidad, no es una tragedia, es una bendición porque me hizo salir de mi zona de confort, me hizo crecer, me hizo madurar y eso trato de poder expandir a todo el mundo”.

