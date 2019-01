Alertan taxistas a usuarios “riesgos de viajar en Uber”.

Dirigentes del Frente Único de Trabajadores del Volante en Quintana Roo (FUTVQROO) hicieron un llamado al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales para que no permitan se engañe a la ciudadanía y se expongan a prestar el servicio de transporte a través de Uber, toda vez que refieren un recurso legal que no les da derecho a terceras personas para prestar el servicio público de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas.

En este sentido, el dirigente del FUTVQROO, Rubén Aguilar Gómez, explicó que la prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas está debidamente regulada en la Ley de Transporte vigente en el Estado de Quintana Roo y hacerlo sin una concesión de por medio sería hacerlo de forma ilegal.

Reunidos en Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto, los 17 líderes de los poderosos sindicatos de taxistas adheridos al FUTVQROO, también exhortaron a sus correligionarios taxistas y ciudadanía en general para que “no se dejen engañar y se presten a ser ‘carne de cañón’ para una empresa transnacional que sólo busca ingresos económicos a costillas de los quintanarroenses”, sentenciaron.



“No se dejen sorprender, no arriesguen parte de su patrimonio, no lo pongan al servicio de dicha plataforma que no está dispuesta a arriesgar capital propio y les pide a los ciudadanos que den la cara por ellos dentro de esta batalla”, subrayó.