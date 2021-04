Alertan sobre caída de lluvia ácida en Cancún

La dirección de Protección Civil del municipio de Benito Juárez alertó a la ciudadanía sobre la caída de una lluvia ácida en Cancún, durante los próximos dos días, debido a la erupción del volcán La Soufrière, ubicado en San Vicente y las Granadinas en el Mar Caribe.

Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, director de la dependencia, señaló que además de la lluvia ácida en Cancún, este fenómeno también generará una serie de atardeceres entre rojizos y naranjas, aunque nada fuera de lo común.

Lluvia ácida en Cancún

"Es una capa de dióxido de azufre que está en la atmósfera, esto se sucitó por la erupción de un volcán y esta misma nube se está desplazando hacia el Caribe, y se prevé que entre por la zona norte de Quintana Roo, por el canal de Yucatán", explicó.

Proyección satelital sobre la ubicación de la nube de dióxido de azufre. Foto: Cortesía Protección Civil.

Agregó que durante el tiempo que dure la llovizna "se puede manchar la ropa, las plantas, las hojas, los árboles, todo lo que esté expuesto", por lo que llamó a la ciudadanía a estar "preparados y pendientes".

No obstante, Riveroll Ribbon precisó que esta lluvia no generará mayores riesgos para la salud de las personas pues "afortunadamente", la cantidad de dióxido de azufre que hay en el ambiente es mínima y no representa daños.

Piden proteger a los más pequeños

Pero la dirección de Protección Civil pidió a la ciudadanía estar pendiente sobre todo de los más pequeños, quienes muchas veces suelen salir a mojarse con el agua de llevia y saborean las gotas.

Sobre cuándo podría estar impactando este evento, el funcionario explicó que:

"Se pronostica que esté llegando en los próximos días. El detalle de esta nube de dióxido de azufre es que por sí sola no genera agua, o sea no es una lluvia lo que trae, esto podría generarse con la humedad del frente frío número 51".