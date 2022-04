Alertan sobre ataques de cocodrilo a turistas en Bacalar

Ante la proliferación de cocodrilos en la laguna de Bacalar y la posibilidad de que se acerquen y ataquen a los visitantes, prestadores de servicios turísticos urgieron la instalación de señalética de advertencia.

Además, sugirieron que la Dirección de Protección Civil Municipal inicie una campaña de prevención, ya que también se encuentran en riesgo habitantes del décimo municipio que acuden al cuerpo de agua.

El presidente del Comité Pueblo Mágico de Bacalar, Nicanor Piña Ugalde, dejó en claro que la preocupación obedece a que ya ocurrió un ataque contra un bañista.

Nos preocupa esta situación definitivamente porque ya hubieron ataques aunque no de gravedad pero es que antes no se daban… se habían visto cocodrilos pero no atacaban a nadie y por eso mismo es que hay que poner señales en todas partes para advertirle a los bañistas sobre esto y que ya no estén tan confiados.