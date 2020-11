Alertan que el transporte dejará de pasar hasta las 10:30 pm en Cancún

Luego del caso de Alexis y el hallazgo de su cuerpo sin vida en Vista Real, hoy las mujeres temen por sus vidas al salir de casa, al caminar por las calles e incluso al estar en el transporte público, por ello es que en las últimas horas, ha estado circulando un audio, que hasta el momento parece falso, pues ninguna autoridad ha confirmado dicha información; la voz dice que el transporte público dejará de pasar hasta las 10:30 horas, debido a un problema entre taxistas, combis y camiones.

El audio comienza alertando a las mujeres sobre que, a partir del lunes 16 de noviembre el servicio de transporte urbano, camiones y combis no dejarán subir pasajeros después de la hora antes mencionada, debido a que fueron amenazados por “la mafia que está con los taxista”, dice la voz de una mujer, quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Piden autoridades de denuciar el caso al 9-1-1

“En todas las avenidas principales de Cancún, osea avenida Tulum, Portillo, Crucero, La Luna, Nichupté, en todas esas avenidas, que son un flujo muy grande para el transporte, porque ellos quieren que la gente agarren el taxi, lo peor de todo es que ellos van a poner la tarifa”, dice la mujer a cerca de “la mafia”, como así le llama ella.

La Verdad Noticias trató de contactar a las autoridades correspondientes y ninguna confirmó lo que dice el audio, sin embargo afirmaron que todo audio que circula en las redes, no hay que hacerle mucho caso, pues no se sabe si es real o no, por lo contrario pidieron a las personas denunciar el hecho al número de emergencias 9-1-1.

Mujeres en alerta por audio que circuló en redes

Por último, la voz que narra el presunto suceso del lunes, recomendó a todos los que escuchen el audio a compartir y alertar a todas las mujeres principalmente, pues son las que ahora corren mayor peligro, pues existen trabajos que les hacen salir tarde por diversos motivos.

“Esto se está poniendo muy feo chicas, a mi me preocupa, porque que muchas de ustedes se quedan trabajando hasta más tarde por vender, por fecha de corte, pero pasen la voz por favor, los familiares, amigos y compañeros de trabajo, para que estén informados y tengan mucho cuidado, esto se está poniendo muy crítico”, concluyó.