Alertan por fraude en “rentas” de viviendas en Chetumal

La “renta” de viviendas en redes sociales se ha convertido en la nueva modalidad de fraude en Chetumal, donde la incidencia de afectados se ha elevado de manera considerable en lo que va del año.

La tesorera de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alicia Cervantes Castillo, lamentó que por intentar ahorrar recursos o evitar la firma de contratos, decenas de personas son víctimas de defraudadores.

Les piden que hagan depósitos en Oxxo para apartar la propiedad pero no hay formalidad y muchas veces la gente no quiere hacer tramites cuando lo adecuado es que se firme un contrato y no haya riesgos ni para el arrendador como para el arrendatario.

Aumentan quejas

Destacó que este nuevo tipo de fraude, que ha cobrado relevancia por las distintas quejas de los afectados, consiste en que el defraudador publica en Facebook el departamento o casa que renta en una zona de alta demanda, a un costo muy bajo.

El fraude consiste en que el defraudador argumenta que mucha gente está interesada por el departamento por lo que solicita un anticipo de renta para “apartar” la propiedad.

Al contactarlo argumenta que mucha gente está interesada por el departamento pero te dice que no puede mostrar el inmueble o verte en persona porque sufrió algún tipo de accidente o está de viaje.

Solicitan depósitos bancarios con el argumento de "apartar" la vivienda.

Alicia Cervantes dijo que, las víctimas reciben diversas especificaciones de la vivienda para que se animen a rentarla y son convencidos de realizar una transferencia o depositar un anticipo de hasta el 50 por ciento del monto alquiler.

Los afectados en este fraude mencionan que después de hacer dicho depósito, el defraudador lo elimina y bloquea de todas las redes sociales quedándose con el dinero y en ocasiones hasta con los datos personales del defraudado lo que lo deja expuesto a posibles fraudes a futuro.