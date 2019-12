¡Alerta mujeres! Acosadores fingen ser hombres “amables”, que ofrecen su ayuda para rentar departamentos y conseguir trabajo

¡Alerta mujeres! En Playa del Carmen acosadores fingen ser hombres “amables”, que ofrecen su ayuda para rentar departamentos y conseguir trabajo

Las redes sociales pueden ser útiles para cualquier mujer que está buscando un departamento en renta, sobre todo si es en otro estado o municipio, motivo por el cual muchas féminas, principalmente jovencitas, solicitan en grupos de Facebook ayuda de usuarios con el fin de enterarse donde pueden encontrar un inmueble de este tipo, sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, ya que cualquier persona puede ver la publicación y aprovechar la situación.

Karla realizó una publicación de este tipo en las redes sociales donde informó que buscaba un cuarto economico para rentar en Playa del Carmen, lo cual fue respondido de manera inmediata por un hombre muy “amable”, quien le informó sobre una habitación muy accesible disponible donde él vivía, además de ofrecerle ayuda para conseguir un trabajo.

Sorprendida por tanta “amabilidad”, Karla acordó con el usuario comunicarse via msn a las 22:00 horas, pero debido a varios asuntos personales esta joven se olvidó por completo de la llamada y fue al tomar su celular cuando se dio cuenta que algo no estaba bien.

En su móvil estaban registradas seis llamadas del sujeto, motivo por el cual ellas intentando ponerle un alto le pidió no marcarle con tanta insistencia, ya que no le había respondido debido a sus actividades, fue en ese momento cuando comenzaron los insultos por parte del hombre “amable”, el cual la quiso hacer quedar como una provocadora.

“Chicas ! Cuidado con esto, me acaba de ocurrir!!!

Publiqué que busco cuarto económico, el caso que el tipo que pongo en fotos me mandó mensajes y muy "amable" me dijo que dónde él vive hay cuartos muy económicos, que incluso podría ayúdame a buscar trabajo, se portó amable y quedamos de hablar a las 10pm. Y yo me encontraba haciendo otras cosas así que después tome mi celytenia 6 llamadas perdidas de msn de él, y le puse que no me marcará así, que si no respondí es obvio que no pude, después me empezó a insultar e incluso me bloqueó y me mandó capturas de pantalla de lo que yo escribí, ese tipo no está bien de su mente,es obsesivo y podría ser peligroso, dejo las capturas para que tengas mucho cuidado de gente así y si puede reporten ese perfil ya que es agresivo”, escribió Karla después de vivir tan desagradable experiencia.

En los últimos meses en varios municipios de Quintana Roo el problema del acoso hacia las mujeres ha sido denunciado constantemente en las redes sociales con el objetivo de advertir sobre cualquier medio utilizado por este tipo de sujetos que representan un riesgo latente.

