Tras la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos donde pidió a sus ciudadanos no viajar a México debido al aumento de contagios por COVID-19 y los altos índices de violencia, el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo indicó que esta medida no tendrá repercusiones en la llegada de visitantes estadounidenses al Caribe mexicano.

Recordó que entre las entidades federativas consideradas por autoridades norteamericanas como de alta peligrosidad para sus connacionales, no se encuentra Quintana Roo, además de que la muestra más factible del buen trabajo realizado en el estado respecto al tema turístico es la realización en Cancún del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por su siglas en inglés).

Alerta de viaje de EUA hacia México no afectará turismo en el Caribe mexicano

Flota Ocampo explicó a La Verdad Noticias que anteriormente el gobierno estadounidense ya había realizado dos recomendaciones similares, sin embargo, hasta el momento el país vecino del norte sigue siendo el principal proveedor de turistas internacionales para los diferentes destinos del Caribe mexicano.

“La recomendación se emitió para la categoría cuatro, es decir, de ser posible evitar cualquier viaje no esencial a México, aunque esa misma alerta está en zonas y no en todas aparece la más alta, como es el caso del Caribe Mexicano, colocada en el número dos, y por consiguiente las restricciones de viaje no son mayores”, declaró.

Cabe recordar que el Departamento de Estado norteamericano, en su alerta de viaje, colocó a México en la categoría dos, y su Centro de Control de Enfermedades, en el nivel cuatro, el máximo, por la pandemia, pero en esta ocasión se unificaron estos dos criterios alcanzado el nivel de alerta más alto.

El director general del CPTQ subrayó que conforme avance la cobertura de vacunación en Estados Unidos, la cual avanza con una velocidad notable, aumentará el número de viajeros, quienes al enterarse sobre las restricciones de viajes debido a la pandemia en Canadá, Europa y Asia, eligen como destino México y el Caribe.