Alerta SINDEMEX a empresarios a ponerse en orden ante el SAT.

En un análisis sobre la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de pagadoras, Wilbert Perera Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Empresarios (SINDEMEX) dijo que aunque estas no afectan a la pequeña y mediana empresa, sí afectarán a los trabajadores en sus derechos y prestaciones, pero en materia de terrorismo fiscal, explicó que cuando las autoridades llegan a una empresa no es porque van a investigar, sino porque ya lo hicieron y encontraron irregularidades.

“Como estructura empresarial hemos hecho mucho énfasis en eso, hemos declarado varias veces, esto es algo que daña a la empresa en sí mismo, daña obviamente al empleado en sus derechos y en sus prestaciones, pero a la larga va a terminar dañando a la empresa porque la autoridad, actualmente desde la reforma de 2014 se ha ido perfeccionando cada año, tiene todos los elementos y estrategias para que puedan detectarlo, de hecho lo está haciendo”, comentó en entrevista Wilbert Perera Martínez, titular del Sindicato Nacional de Empresarios (SINDEMEX).

Explicó que actualmente la autoridad lleva a cabo labores de detección para ubicar aquellas empresas que utilizan outsourcing y que la vayan dejando, pero reconoció que esta práctica es para empresas grandes debido a que las empresas pequeñas o micro empresas no hacen uso del recurso de las pagadoras, así mismo llamó a todos los socios empresarios del SINDEMEX para cumplir con las obligaciones fiscales como tal a fin de evitar el terrorismo fiscal.

Alertó que cuando la autoridad llega a la empresa es porque ya estuvo investigando, no porque vaya a iniciar una investigación, por lo que los empresarios deben entender que esto es una nueva mecánica de los tres niveles de gobierno, pero en mayor medida la federal y estatal. “El terrorismo ahora se basa en que tienen la capacidad de recaudar más, hay algo importante, siempre escuchamos que dice la autoridad que no va a aumentar impuestos o bajar impuestos y sería el colmo que lo hagan, en realidad no lo están haciendo”, indicó.

En un análisis de la situación, el líder de los empresarios señaló que lo que la autoridad está haciendo en estos momentos es hacer uso de todo lo que la ley le permite, por eso tiene mayor recaudación y que le permitirá que en el año 2021 podrá realizar recaudación al 100% lo que se traduce en algo importante para el empresariado.

