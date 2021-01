Alerta Quintana Roo por desaparición de mujeres; 13 en lo que va del 2021

La vulnerabilidad de las mujeres no cesa era Quintana Roo, y en los que va del año, se ha reportado oficialmente la desaparición de 13 de ellas, aunque los grupos feministas afirman que podrían ser hasta 23.

De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, y con un recuento de las alertas Amber y los protocolos Alba, se han emitido 13 fichas de mujeres, que han sido reportadas como desaparecidas al arranque del año, de las cuales, 9 son menores de edad y 4 mayores de 18 años.

El conteo de las autoridades señala que el municipio con más casos es Benito Juárez, ya que con ocho los casos de mujeres que no han podido ser localizadas en Cancún.

El segundo sitio lo ocupa el municipio de Solidaridad, que tiene el reporte de 3 desapariciones, seguido por Chetumal, que tiene dos casos reportados para ubicarse en el sitio número 3, y el cuarto y los dos últimos lugares los ocupan Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, con un reporte en cada uno.

Las autoridades de la Fiscalía quintanarroenses señalan que, de acuerdo con su recuento oficial, la primera mujer desaparecida del 2021 fue Engady Yareth, de 19 años, el cual se suscitó el 3 de enero en Chetumal, la capital del estado.

Aunque algunos días después se reportó su localización, ni las autoridades ni la familia dijeron a conocer los detalles de la reaparición de la joven.

El segundo caso fue el de Paola del Carmen, de 15 años, quien desapareció el 4 de enero en Cancún, y de igual manera, se reportó su localización, sin precisar más detalles.

Heidy Anahí, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 7 de enero, aunque su ausencia ocurrió desde el día 6 de enero en Chetumal.

También, días más tarde, fue localizada, y de nuevo, no se dieron a conocer detalles de su ausencia y posterior reaparición.

Dos jóvenes más, Leydi Mayle de 15 años y Mary Flores, desaparecieron los días 7 y 8 de enero, respectivamente, la primera de ellas en el municipio de Solidaridad, y la segunda en Benito Juárez, aunque afortunadamente, ambas fueron localizadas.

Nicole Karime, de 16 años, fue reportada como desaparecida, de acuerdo con la Fiscalía, el 15 de enero en Cancún, pero también fue localizada.

Pero la suerte fue muy diferente para otras mujeres como Cinthia Stefanía, quien fue vista por última vez en Othón. P. Blanco el 7 de enero, y su ausencia fue reportada ante las autoridades hasta el 8 de enero. A la fecha, ni la familia ni las autoridades conocen su paradero.

Karla Edith, de 15 años, Paloma Noemi, de 16 años y Blanca Hirlanda, de 16 años, continúan desaparecidas, fueron vistas el 13 y 15 de enero en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

Y la lista se complementa con tres mujeres más, quienes desaparecieron los días 16 y 17 de enero.

Se trata de María Guadalupe, de 22 años, Milimpzy Ninel, de 16 años y Yarely Varela de 16 años; los hechos ocurrieron en Benito Juárez y Playa del Carmen, y hasta el momento María y Yarely no han aparecido.

Pese al recuento oficial de las autoridades, los grupos feministas que existen en Quintana Roo aseguran que hay más casos de mujeres desaparecidas, aunque señalan que algunas no han sido reportadas por temor a represalias.

“Hay muchas familias que, por el tema de desaparición forzada, se ha agravado mucho el miedo, el temor a denunciar por muchas cosas, como el tema de los cartelas y demás, no denuncian y deciden buscar a su familiares por otros medios, como lo son las redes sociales”, dijo Diana Miramontes integrante del colectivo Resistencia Sorora.

La integrante del colectivo, afirma que ellas tienen contabilizados 23 casos, de las cuales 15 han ocurrido en Playa del Carmen, que convierte al municipio de Solidaridad en el epicentro de la desaparición de mujeres en Quintana Roo.

El segundo sitio, de acuerdo con su conteo, lo tiene Cancún.

Agregó que ante las circunstancias que enfrentan las familias con las autoridades, hace que las cifras oficiales no coincidan, pues existen familias que deciden no denunciar y solo se limitan a hacer denuncias públicas, utilizando para ello redes sociales como Facebook y Twitter.

“La gran mayoría no lo sabe, salen de casa y ya no regresan, o no llegan al salir del trabajo; en Playa del Carmen se da mucho esta situación”, recalcó.