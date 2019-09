Alerta Profeco ante el aumento de fraudes en compras por Facebook

Al no ser una página de ventas por internet oficial vigilada por las autoridades correspondientes, Facebook se ha convertido en un sitio ideal para aquellas personas que buscan ofrecer sus productos a los usuarios, pero en la mayoría de las ocasiones los interesados son engañados y no tienen la manera de hacer algo al respecto, indicó personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Explicaron que al tratarse de una red social la dependencia federal no puede hacer nada al respecto en caso de que algún consumidor sea víctima de un fraude al comprar un producto, ya que no tienen una razón social para levantar su denuncia en contra de algún responsable.

Alerta Profeco ante el aumento de fraudes en compras por Facebook

Indicaron que empresas de venta por internet como “Mercado Libre”, ya están registradas en la Profeco, por lo que está garantizada la entrega del producto adquirido por las personas, así como la manera de realizar su pago.

Derivado de lo anterior hicieron un llamado a los consumidores para que eviten realizar la compra de cualquier cosa en las redes sociales, principalmente en Facebook y así no sean estafados.

“Tratándose de la compra de productos en redes sociales, el consejo de la Profeco es que no lo hagan porque estamos hablando de un engaño al consumidor, un abuso en contra de las personas y lo peor es que ante esta situación Profeco no puede proteger a los consumidores cuando estos son engañados y no reciben su mercancía a pesar de haberla pagado”, resaltaron.

Revelaron que este tipo de ventas ha crecido en los últimos años, motivo por el cual es importante que quienes acostumbran utilizar dicha red social tomen sus precauciones para no caer en fraudes de ventas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Alerta! Profeco advierte sobre correo falso

Los colaboradores de Profeco calificaron como importante no realizar ningún tipo de depósito sin antes cerciorarse que el producto mostrado en la publicación corresponde al real, de lo contrario los interesados estarían perdiendo su dinero.