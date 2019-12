¡Alerta! Mujeres corren peligro en los paraderos de plaza “Las Américas”, en Cancún

La violencia contra las mujeres es un tema que ha cobrado fuerza los últimos meses en redes sociales, pues es a través de estas que se han dado a conocer diversas denuncias, casos de acoso, r incluso, formas de operar de los presuntos delincuentes.

En el caso de Cancún, hace apenas unas semanas se registraron varias quejas que apuntaban a los taxistas como responsables de agresiones en contra de las pasajeras, sin embargo, hace un par de días una publicación ha intrigado a los internautas, pues una chica alertó de manera puntual a las mujeres que abordan el transporte público en el paradero de Las Américas, uno de los más concurridos de la ciudad.

De acuerdo al texto que ya circula en diferentes grupos y páginas de Facebook, hace poco tiempo una situación parecida a las que fueron denunciadas con antelación, ocurrió dentro de una combi, justo en la zona de Plaza Las Américas, no obstante, dijo no tener autorización por parte de la familia de la joven afectada para publicar el caso completo, pues existe miedo de que haya represalias.

El texto que se ha compartido más de seis mil veces dice: "Niñas de Cancún atentas!! Aviso urgente!!! Por ningún motivo suban a ninguna ruta que este vacía, esperen a que se llene, y si ven que se está vaciando en el camino. Bajen con el resto de la gente. No sé queden solas con el chófer. Algo está pasando en el paradero de las américas y es algo grave. Manden ubicación en tiempo real a alguien de absoluta confianza. OJO, NO ES UNA BROMA.

ESTO ES SERIO AYUDEN A DIFUNDIR PASEN LA VOZ!!".

Gracias a estas palabras, cientos de hombres y mujeres han tratado de obtener más información y comentado sobre la preocupación que existe en general respecto a este tema; como respuesta, la autora de la denuncia respondió: "Bueno, lo mismo que está pasando con los taxis ya pasó en una combi aquí en Cancún.

Desgraciadamente no puedo poner el caso. No me lo autorizo la familia. Por miedo. Y lo respeto y entiendo pero me parece importante que estemos prevenidas".

Entre los comentarios, uno llamó bastante la atención, pues afirma: "Yo venía en una ruta, la verdad no recuerdo qué número era por lo rápido que pasaron las cosas y porque cualquiera que pase por la Tulum me deja cerca de casa. Estaba acompañada de mi novio y el trayecto fue muy corto, pero a la hora de bajar primero decendió él para darme la mano, pues los dos llevábamos varias bolsas con nosotros. Cuando iba a bajar el primer escalón, el chofer cerró muy rápido y se arrancó, obvio seguí tocando el botón para que me bajara por lo menos unos metros adelante pero no se detuvo, me dio mucho miedo y algunas de las personas que iban también en esa ruta empezaron a gritarle que me dejara bajar pero le valió, hasta que quiso abrió la puerta y aproveché para bajar entre otras personas, pero eso fue dos paradas adelante de donde se quedó mi novio. Fueron minutos horribles porque no conocemos a nadie aquí y en mi bolsa estaban los celulares de ambos, por lo que no teníamos forma de saber donde estaba el otro".

Los usuarios han recomendado insistentemente a todas las mujeres de Cancún tomar todas las medidas de prevención necesarias, así como tener cuidado y mantenerse alertas en todo momento, además de viajar en grupos y caminar en zonas que sean seguras y se encuentren iluminadas.

