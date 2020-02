¡Alerta Mujeres! Revelan en redes la manera de operar de ACOSADORES en plaza Las Américas de Cancún

Una publicación realizada en redes sociales ha estremecido a la comunidad femenina en Cancún, pues el relato realizado por una joven agredida en Plaza Las Américas, podría revelar la manera en que operan los presuntos secuestradores y acosadores que han sido evidenciados por más de una persona en esa misma zona.

Se trata de un texto en el que una usuaria cuenta que, al asistir a dicho centro comercial, un hombre la abordó mientras caminaba con el pretexto de creer conocerla o confundirla con alguien llamada Andrea, al negar tal cosa, el acusado siguió insistiendo pegado a ella y comenzó a insultarla.

Mujeres revelan como son acosadas en una plaza de Cancún

Aunque en repetidas ocasiones la supuesta víctima intentó resguardarse en diferentes negocios de la plaza, e incluso informó sobre la situación a un guardia de seguridad de uno de los locales, el hombre permaneció cerca de ella y llegó hasta a tomarla violentamente del brazo para llevarla consigo, argumentando que a la mujer podría interesarle algún tipo de negocio en el que “estaba solicitando chicas”.

Luego de asegurarse de que el hombre se hubiera alejado, la denunciante se apresuró hacia al estacionamiento, sin embargo, al bajar las escaleras nuevamente el sujeto apareció tras ella, obligándola a correr por el solitario estacionamiento para poder subir a su auto.

La joven describe a su atacante como un hombre de estatura baja, tez morena y barba, el cual vestía con camisa color gris, bermuda negra y ocultaba su rostro con gorra y lentes oscuros.

Te dejamos la historia completa:

“Esta vez me tocó a mi,chicas un hombre hoy me siguió desde que bajé mi coche del estacionamiento de plaza las Americas,me dirijí a una zapatería y se quedó esperando afuera,cuando salí me volvió a seguir,ya percatándome que ese tipo me estaba observando camine rápido y me alcanzó preguntándome si yo era Andrea,le dije que no,me siguió insistiendo que yo era Andrea y que era una puta mentirosa,lo ignoré y me quería jalar a lo que me dijo que el estaba solicitando chicas y que lo acompañara,le dije que no me interesa,me seguía todavía y me acerque al seguridad de Shasa y le dije que ese tipo me estaba molestando,me quedé un rato y seguí mi camino,en el momento que estaba bajando las escaleras para ir al estacionamiento estaba detrás mío y empeze a correr hacia mi carro y me gritaba: por que corres maldita perra,te voy a agarrar,maldita,no había nadie en el estacionamiento y me subí a mi coche como pude y ese tipo se paró enfrente de mi y se me quedo viendo. Estoy muy asustada y por los nervios no sabía que hacer. Cuidado niñas ya ni en la puta plaza puedes estar tranquila y a las 11 del día,ni teniendo coche para no agarrar taxi puedes sentirte segura. El señor es de baja estatura,moreno,tiene barba,usaba camisa gris y bermuda negra,con lentes y gorras. #bastadeacoso #ningunamas” (sic)

Este caso se suma a los tantos que se han reportado a través de redes sociales, donde decenas de jovencitas han asegurado ser víctimas de acoso, intentos de secuestro o agresiones sexuales incluso a bordo del transporte público, siendo Plaza Las Américas un punto en común en estas denuncias por la gran afluencia de gente y unidades que existe en el lugar, motivo por el cual este nuevo caso ha levantando sospechas entre los internautas sobre la manera en que estos sujetos podrían operar, aun cuando no se ha comprobado ningún hecho.

No obstante, llama la atención dentro de esta publicación un comentario en el que otra mujer asegura haber sido testigo de un hecho muy similar, en el que incluso estuvo a punto de concretarse el secuestro de una jovencita, también en esa plaza comercial.

“Yo ahí vi que se estaban llevando a una muchacha... me pareció raro como la estaba abrazando un tipo y cuando llegaron los de seguridad aventó a la muchacha al suelo y salió corriendo a la calle no lo pudieron alcanzar...”, decía el texto.

