¡Alerta! Exponerse al sargazo por largos periodos de tiempo, NOCIVO para la salud

¡Alerta! Exponerse al sargazo por largos periodos de tiempo es nocivo para la salud| Iván Cadena

Exponerse al sargazo por largos periodos de tiempo, puede generar problemas serios para la salud, pues el alga desprende gases, ácido sulfhídrico y otros minerales. Además, el sargazo contiene una serie de microorganismo, parientes de las medusas que causan urticaria en la piel.

En este contexto, Teresa Aguiar Cordero, Bióloga de la UAM que participó en un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, las autoridades han descuidado a los empleados que participan en las campañas de limpieza, los cuales pasan largas jornadas entre el sargazo.

“Es un riesgo para la salud de las personas estar oliendo constantemente el ácido sulfhídrico, es un ácido que te puede matar si estás constantemente ahí y estas personas tienen horarios de trabajos bastante largos, no tienen ni siquiera un tapabocas”, señaló Aguiar Cordero.

“Como tal el sargazo no hurtica, no pica no nada porque es un alga, pero parte de la fauna acompañante pues si son hurticante y eso es lo que llega a causar el malestar”, añadió.

De acuerdo con la ambientalista, otros países que también sufren el recale del alga en sus costas como Francia, han dotado de máscaras de gases, botas y ropa especializada a sus trabajadores para disminuir cualquier riesgo a la salud de los empleados.

Si bien las campañas de recoja han funcionado, en ninguna de ellas se ha tomado en cuenta las recomendaciones de los especialistas.

Cosa que en el estado de Quintana Roo y en los 10 municipios en los que llega sargazo no se ha hecho, a pesar de que el número de personas que se dedican a los trabajos de limpieza es demasiado.

Arriba segunda oleada de sargazo

Estas declaraciones de la especialista, se dan luego que la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún, alertó sobre una segunda oleada masiva de sargazo a las costas del estado de Quintana Roo, aún cuando en la entidad no se cuenta con un plan estratégico establecido para atender el tema del recale del alga.

Esteban Amaro, hidrobiólogo y director técnico de la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún, aseguró que esta segunda oleada del alga es tres veces más grande que la que se registró en los meses de abril y mayo y afectará, principalmente, en los litorales del sur del estado.

Esta información fue expuesta en una conferencia en el marco del mes del medio ambiente.

Por ello, la gente que vaya a trabajar en las campañas de limpieza, deben tomar muy en serio estas recomendaciones para evitar posibles daños a su salud.

“Hay que tener un poquito más de conciencia de todo lo que está produciendo de gases o en el agua al contacto humano. Huele horrible y descompone incluso computadora y si eso lo hace a una computadora, imagínate a la salud humana. Son varios que no se están viendo porque no se quieren ver, no porque no se sepan”, finalizó la Teresa.