Alerta Condusef por préstamos con altos intereses en Cancún

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), advirtió a los habitantes de Cancún sobre el incremento desmedido que han detectado en empresas o tiendas departamentales que ofrecen créditos financieros, ya que algunas están cobrando altos intereses por estos préstamos.

Al respecto las autoridades indicaron que antes de solicitar cualquier tipo de crédito se debe revisar en la página de la dependencia, si la empresa está legalmente constituida en el Sistema Financiero Mexicano, ya que esto implica un cobro de interés justo por cualquier tipo de préstamo.

En Cancún se cobran altos intereses en préstamos

El personal de Condusef Cancún explicó que los intereses en préstamos por sucursales bancarias en oscilan entre 18.2 por ciento, en tiendas departamentales los intereses por este tipo de préstamos puede superar el 105 por ciento, y en el caso de las Sofomes o Sofipos los intereses pueden ser hasta del 500 por ciento, situación que sobrepasa lo registrado en la institución federal.

“Lamentablemente cada año se repite esta historia, las personas por obtener recursos para pagar cuentas o salir bien el mes acuden a lugares donde les pueden hacer un prestamos en efectivo pero no tienen conocimiento o no preguntan de cuánto serán los interese al pagar esta nueva deuda que adquieren y sobre todo no se informan donde la están adquiriendo, por eso cuando llegan a querer buscar nuestra ayuda ya es difícil auxiliarlos y únicamente se les da una asesoría sobre cómo llegar a un acuerdo con la empresa”, declararon.

Explicaron que los casos donde las personas necesitadas de un apoyo económico terminan perdiendo hasta bienes personales para cubrir el adeudo total se ha elevado durante los últimos meses, esto por la falta de atención al momento de firmar los acuerdos.

Finalmente hicieron un llamado a los ciudadanos para que se interesen más en la educación financiera y así evitar tener constantes conflictos en su economía familiar por gastos desmedidos.