Alergia, el riesgo del sargazo en la piel

Especialistas en salud y biología advierten que tener contacto con el sargazo puede

desencadenar reacciones en la piel.

El hidrobiólogo Esteban Amaro explica que las manchas del sargazo que viajan por el

océano fungen como un ecosistema donde habitan diferentes especies, como camarones,

cangrejos e hidrozoarios. Estos últimos son un tipo de medusas microscópicas que

secretan un moco irritante.

De esto también habla el especialista en dermatología clínica, quirúrgica y oncológica,

Roberto Narro Llorente. Dice que los síntomas que presentan los bañistas pueden

aparecer desde los pocos minutos o después de varias horas de haber estado en contacto

con las toxinas de las medusas microscópicas.

“El problema es cuando todo el mundo juega con el sargazo, se lo avientan y llegan

irritados por las toxinas de las medusas”, dice.

El síntoma más común es la aparición de pequeñas manchas rojas que dan una sensación

de picazón o ardor.

Síntomas de alergia por sargazo

Picazón

Enrojecimiento

Ardor intenso

Ampollas

Fiebre

Dolor de cabeza

Diarrea

Náuseas

Vómito

Fatiga

La recomendación médica

Colocar compresas de agua fría para aliviar el ardor

Utilizar agua con sal para lavar la zona afectada

No lavar con vinagre

No lavar con orina

No frotar la zona con toallas

