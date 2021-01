Alarma crecimiento del COVID-19 en Cancún: Marybel Villegas

La incidencia de enfermos por COVID-19 en Quintana Roo va en aumento, por lo que es necesario incrementar medidas de seguridad sanitaria y no bajar la guardia, reitera la Senadora Marybel Villegas Canché, tras llamar a la población a reforzar las medidas en sus hogares y, no bajar la guardia para no resultar afectados.

La Senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo un llamado especial a los ciudadanos principalmente de los municipios Othón P. Blanco y de Benito Juárez que son las demarcaciones donde se ha registrado un mayor incremento en el número de contagios, hospitalizaciones y decesos.

La población no debe bajar la guardia para evitar que crezcan los casos de nuevo coronavirus y se den afectaciones económicas

Villegas Canché reiteró el llamado que ha hecho en los últimos días a los quintanarroenses para cuidar la salud y no relajar las medidas sanitarias para evitar crezca el número de contagios y por consecuencia la muerte de más personas a causa del nuevo coronavirus.

“Todos y cada uno de nosotros debemos cuidarnos en nuestros hogares y salir lo menos posible, solo cuando sea necesario y seguir los protocolos de sanidad, usando el cubrebocas y las medidas de higiene como prioridad, mientras llega la fecha de que se comience a vacunar a la población en general contra el COVID-19”, apunta.

La legisladora recordó a los quintanarroenses y en especial a los cancunenses que es donde más estragos, sobre todo económicos ha provocado este virus, que cuiden su salud y la de sus familias, tarea debe de ser la prioridad de todos en estos momentos para evitar resultar afectados.

Marybel Villegas señaló que Cancún es el municipio con el mayor número de casos de COVID-19 en Quintana Roo, y aunque siguen en semáforo amarillo en lo que se refiere a la alerta sanitaria, debido al aumento de contagios y ocupación hospitalaria, existe el riesgo de retroceder a semáforo naranja, lo que pondría en riesgo a la economía local.

La legisladora recordó que el gobierno federal sigue trabajando para que la recuperación económica se de lo más pronto posible, con diversos programas de apoyo social y proyectos como la construcción del Tren Maya, mismo que se calcula que en este año genere más de 110 mil empleos.