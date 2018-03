Al concluir las elecciones 2018 se seguirá con el tema Bacalar

Los gobiernos Federal y Estatal creen que no están dadas las condiciones para culminar el proceso antes del proceso electoral del año siguiente.

“En ningún momento se han realizado visitas y recorridos de campo, muestreos y otras actividades de investigación en el área de estudio, que describan las características sociales, económica, físicas, biológicas, y el grado de conservación actual en el área que comprende a nuestro ejido”.

“Dada la premura de estos trabajos, desconocemos la capacidad técnica, organizativa, operativa, y económica de Amigos de Sian Kaan AC como despacho consultor contratado por la Conanp para realizar un estudio serio y con las características que establece el marco legal y normativo”.

“En las zonas núcleos de las Reservas de la Biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, y educación ambiental, mientras se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas”. Para que se entienda. Por ejemplo, ese estatus ambiental impide la creación de un nuevo centro de población.

La diversidad de intereses y la situación el municipio de Balacar se va a prolongar para definir lo que ocurrirá con la ANP, por eso el Gobierno Federal y Estatal decidieron extender las pláticas para la posible creación de un Área Natural Protegida en los alrededores de la Laguna de Bacalar. Esto ocurrirá una vez concluya el proceso electoral del año 2018. La idea es continuar con un proyecto para crear una Reserva de la Biosfera, que es el estatus más restrictivo para el desarrollo y para una mayor conservación ambiental. Los ejidatarios de la zona temen que con la ANP se frene el desarrollo turístico de la zona, considerando que el futuro económico se encuentra en el sur del estado. Para dicho crecimiento es sabido que se necesita tener un orden urbano y contar con los servicios básicos, en dado caso de no seguir un orden mesurado dicha zona podría colapsar en un futuro no muy lejano. El Ejido La Península fue uno de los primeros en revelarse.Criticó todo el proceso, por la forma en que se condujo. En un documento oficial, expresaron:En ese punto, una de sus principales críticas fue contra la decisión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de contratar a la asociación civil Amigos de Sian Kaan para realizar los estudios técnicos. Dijeron los ejidatarios:La idea original era que los Amigos de Sian Kaan les explicaran a los ejidatarios los beneficios de una Reserva de la Biosfera. Dicho proyecto no les interesó y votaron en asamblea para que la propuesta del ANP se quedara afuera. El Gobierno se sumó al trabajo de la ANP de Bacalar por un pedido directo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según reconocen las propias autoridades. Desde el inicio de la administración estatal la Semarnat ha presionado para que el proyecto avance. Hay una prioridad para construir un ANP allí, y debe hacerse antes de que concluya la actual administración federal. El propio titular de la Secretaria de Medio Ambiente de estado (SEMA) Alfredo Arellano, lo dijo en una reunión entre autoridades y grupos ecologistas: si la declaratoria no se hace ante de que termine la actual administración federal, difícilmente se logre algo. El proyecto de la Biosfera en su totalidad es rechazado por los ejidatarios. El artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico dice:Otros grupos impulsan la creación de un Área Protegida de Flora y Fauna, que es un poco menos restrictiva con el desarrollo. Hasta hoy, sin embargo, los ejidatarios no quieren una ni otra. El Árean Natural Protegida está en la ubicación de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco la superficie del polígono propuesto es de 219.818 hectáreas. Pero podría ser más, si se suman zonas como el Santuario del Manatí, por ejemplo. Bacalar está en marcha la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL). Para los ejidatarios con el instrumento en mención es más que suficiente para cuidar el entorno natural en la dinámica de crecimiento urbano. Las autoridades, sin embargo, continúan con el Estudio Previo Justificativo para la Declaratoria de la Reserva de la Biósfera, para que ambas propuestas estén en conjunto y de la mano para las políticas de uso de suelo. Habrá que esperar lo que sucede en la parte sur del estado y que se pueda preservar una de las joyas naturales de Quintana Roo.