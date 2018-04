Al alza practica del sexting en Quintana Roo

El sexting en México según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijo que 4 millones de menores mexicanos han enviado imágenes, fotos, videos de ellos mismos desnudos, además de que México ocupa el primer lugar de toda Latinoamérica.

Y en Benito Juárez , según la Policía Cibernética dela Policía Federal, 2 de cada 8 jóvenes practican el Sexting, y aún más en escuelas de nivel básico hasta el superior y en exclusiva para el Diario La Verdad, nos hicieron llegar la denuncia de un padre de familia, quien su hija fue víctima del Sexting.

Joaquín Lorenzo Rodríguez, relató cómo es que su hija que estudia en el primer grado grupo B, de la escuela secundaria General Gabriela Mistral, ubicado en la región 234, sobre la calle 92 con 34, sufre de “bullying” por dos alumnas de su mismo grupo.

Sin embargo, lo que desató a que el padre levantara una denuncia ante la institución y ante la SEQ, fue por que las agresoras decidieron crear una foto donde aparece la víctima con una paleta en la boca y atrás de ella un hombre mostrando sus partes íntimas.

Cabe recalcar que dicha foto fue difundida en varios grupos de whatsapp; así como de en varias redes sociales, ahora la menor se encuentra en tratamientoto psicológico, ya que sufrió de crisis nerviosa, tras ver la imagen y descubrir que lo saben sus compañeros, por lo que no quiere acudir a la escuela por el temor de sufrir burlas.

Por otra parte, Joaquín Lorenzo Rodríguez, dijo que todo esto aparentemente se desató cuando entró el actual director Víctor Manuel Lima, ya que años atrás el que estaba, puso reglas estrictas, con una mayor disciplina, donde los alumnos eran más responsables y educados.

“El motivo por el cual no les han hecho nada a las dos muchachitas involucradas, es porque una de ellas es su ahijada, por eso la defiende y no ha procedido a una sanción, aunque si a una llamada de atención, pero con eso no basta” Joaquín Lorenzo Rodríguez, padre de la menor.