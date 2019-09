Airbnb no es sustentable si no entra la ley para meter orden

En entrevista con el Dr. José María Vallejo Herrera, de la escuela Superior de Gastronomía y Hotelería en España, afirmó que tras su experiencia con estas plataformas digitales que ofrecen vacaciones en diferentes partes del mundo y a un bajo precio con casas alquiladas, no serán sustentables, si no entra una ley para reformarlas.

“El problema es que legislamos cuando ya tenemos el problema, en el caso de lo que llega a través de las plataformas de Airbnb, eso honestamente lo prohibiría, esto en España se ha vuelto una novedad y en todo Europa, pero al final si tiene que ver con un contrato de alquiler y si hay una competencia con los hoteles, pues hay que tomar medidas a través de impuestos impositivos”.

Recalcó que los impuestos serán de mucha ayuda, no sólo para la economía del estado, sino para que este tipo alquiler sea de calidad y confiable para que más turistas quieran venir a México y a Quintana Roo; mencionó que estos impuestos deben de entrar ya.

Añadió que el gobierno debe de entrar porque en muchas ocasiones los dueños de estas casas lo hacen sin consentimiento de los vecinos, ya que muchas veces los que alquilan las casas suelen ser un desorden, cosa que luego puede terminar en discusión con las personas aledañas.

Urge meter a las rentas vacacionales en Quintana Roo

“Si tienes una vivienda que se alquila alrededor de 60 noches al año, si uno quiere ganar dinero en perjuicio de los vecinos, entonces tiene que pagar por su vivienda todos los años un impuesto de 300, ahora si la vivienda será para negocio entonces tiene que pagar 30 mil, ahora si no le conviene, simplemente no lo alquile, tiene que entrar el gobierno”.

Afirmó que si la ley no entra no será sustentable, ya que en algunos países esto si lo es, porque una persona para que pueda entrar en el negocio de estas plataformas, tiene que ser una casa en villas o independiente para que no produzca problemas a los vecinos.

“México tiene un camino largo en temas de turismo y si entra el gobierno a poner orden a estas plataformas, entraría mucho más turismo que lo que ahora entra, ya que México es el número uno en recursos naturales del mundo y el décimo en recursos culturales”, concluyó.