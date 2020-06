Airbnb en crisis por Covid-19, ¿Afectará el turismo en Quintana Roo?

Una de las plataformas más importantes en el mundo para anunciar ofertas de alojamiento en todo el mundo, utilizada por millones de personas, nos referimos a Airbnb se encuentra actualmente enfrentando una muy seria crisis debido al Covid-19, motivo por el cual su futuro ahora es incierto y al ser una opción por muchos viajeros cuando contemplan visitar los diferentes destinos turísticos de Quintana Roo, se desconoce si afectará o no el turismo en la entidad.

Fue el CEO de Airbnb, Brian Chesky, quien en una entrevista dijo claramente que lo construido dentro de esta plataforma a lo largo de 12 años, se perdió en tan solo seis semanas debido a la pandemia en el mundo derivada del Covid-19

"Pasamos 12 años construyendo el negocio de Airbnb y lo perdimos casi todo en cuestión de cuatro o seis semanas", refirió.

Esta plataforma que es una de las más utilizadas por turistas al visitar varios puntos de Quintana Roo como Cancún, Playa del Carmen, entre otros enfrenta camino incierto debido a los temores de rebrotes del coronavirus, que ya se están experimentando en todo el mundo.

"Viajar como sabíamos hacerlo se terminó. No significa que el viaje se haya terminado, solo que viajar como sabíamos hacerlo se terminó, y nunca va a volver”, comentó en CEO.

El empresario Brian Chesky, remarcó que en medio de la pandemia, la gente solo quiero estar segura, "no quieren subirse a aviones, no quieren viajar por negocios, no quieren ir a las ciudades".

Cabe recordar que Airbnb inició en 2008, cuando dos diseñadores que tenían un espacio adicional decidieron hospedar a tres viajeros que buscaban un lugar donde alojarse. Hoy en día, millones de anfitriones y viajeros optan por crear una cuenta gratuita en Airbnb a fin de anunciar sus espacios y reservar alojamientos únicos en cualquier parte del mundo.

