Ahora en Cancún puedes ANUNCIAR tu negocio en CUBREBOCAS.

Coronavirus Cancún: Ahora puede ANUNCIAR tu negocio en CUBREBOCAS

No cabe duda que ante cualquier situación, no importa cuál sea, la creatividad del mexicano siempre sale a flote y el panorama de salud derivado del coronavirus no podía ser la excepción, por eso ahora en Cancún ofrecen espacios para anunciar los negocios locales impresos en cubrebocas, ¡si, escuchaste bien¡ el nombre de cualquier establecimiento puede verse en estos artículos tan utilizados actualmente como medida de protección ante el Covid-19.

En una página de Facebook, una empresa local está ofreciendo cubrebocas publicitarios, como ellos les llaman, en 12 pesos por pieza, es decir, que los interesados podrán ver el nombre de sus negocios sobre las bocas de muchas personas en caso de tomar la decisión de invertir en este tipo de anuncios.

Ofrecen en Cancún anunciar negocios en cubrebocas

La respuesta a esta propuesta en las redes sociales de Cancún no se hizo esperar, y mientras algunos la calificaron como un acto oportunista, otros expresaron que se trata de una buena idea al necesitar por cualquier medio impulsar la economía local.

“Esta idea puede funcionar y en todo caso pues también es creativa por el momento que está viviendo Cancún debido al coronavirus, por eso necesitamos cualquier idea para impulsar durante esta pandemia y si se puede aprovechar que muchos andan con los cubrebocas estaría muy bien, además se trata de una empresa local, así que me pare bien”, refiere un comentario.

Cabe destacar que este tipo de estrategias se utilizaron en el 2009 cuando llegó al país el virus de la influenza, el cual disparo de manera notable el consumo de cubrebocas al grado de agotarse en la mayoría de farmacias y negocios, motivo por el cual muchos aprovecharon para ofrecer estos artículos con diseños personalizados, principalmente en el centro de la república.

En el caso de las cubrebocas de tela el tiempo de uso recomendado es de dos a tres horas, tiempo en que esta pieza suele mojarse con la saliva perdiendo su efectividad, motivo por el cual una vez que entre en contacto con los fluidos propios o ajenos se debe desechar.