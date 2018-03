AGENCIAS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Aguinaldo millonario en ayuntamientos ¿tienen para pagar? El oficial mayor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que concentra la capital del estado, Edgar Sandoval de la Fuente, aseguró que requieren de al menos 50 millones de pesos para cumplir con el pago de obligaciones de fin de año para los trabajadores del gobierno municipal y no descartó la posibilidad de solicitar el apoyo estatal. Aclaró que tal cantidad de recursos comprende el pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre, aguinaldos, prima vacacional, canasta navideña, entre otros conceptos que establece la Ley. Hay que señalar que el tesorero general del estado, Edgardo Díaz Aguilar, afirmó que al menos cuatro ayuntamientos solicitarían apoyo al Gobierno del Quintana Roo para cumplir con el pago de prestaciones de fin de año para sus trabajadores. El funcionario estatal aclaró que sería a través de adelanto de participaciones como las autoridades municipales obtendrían los recursos para cumplir con el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año. Si bien no descartó que en determinado momento pudieran solicitar el apoyo del estado, Edgar Sandoval comentó que será a través de la recaudación de Impuesto Predial y con parte de las Participaciones Federales obtendrán los recursos. Dijo que la plantilla laboral esta compuesta por dos mil 400 trabajadores municipales ( incluidos poco más de mil sindicalizados ), con quienes existe el compromiso de pagarles en tiempo y forma. Asimismo, el oficial mayor puntualizó que para cerrar los pendientes del 2017, deberán erogar un monto adicional que oscila en los 15 millones de pesos para saldar las deudas pendientes con proveedores. Relacionado al tema, ayer se dio a conocer la postura del gobierno del estado en el sentido de que están con la disponibiliad de adelantar participaciones a los ayuntamientos que así lo requieran, sobretodo si no cuentan con los recussos propios para el pago de las prestaciones de ley siempre y cuando lo soliciten a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Puerto Morelos, José María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas podrían recurrir a tal consideración.

