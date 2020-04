Águila pescadora se deja fotografiar en Cancún, ya puede pescar en playas vacías

La pandemia por el coronavirus está afectando al Estado de Quintana Roo, principalmente en la economía y el turismo, pero otro grupo no lo ve así, pues disfrutan que no hay humanos en playas y calles; nos referimos a la fauna, pues en playas se han visto varias especies de animales paseando por las aguas y por el aire.

Ahora que las playas están vacías, no hay gente en el agua, diversos animales se han asomado y está vez no fue la excepción, pues un águila pescadora dejó tomarse fotos en una de las playas de Cancún, cosa que antes no solía hacer, pues habían muchas personas a su alrededor y le es incómodo pescar.

Tal vez te interese: VIDEO: Tiburones se APODERAN de las playas en Cancún, ¿Podremos regresar nosotros?

Águila pescadora se deja fotografiar en Cancún, ya puede pescar en playas vacías

Estas águilas no son muy vistas en Cancún y las veces que venían era sólo por un rato, además solo se les veía en playas que tienen muelle grande, pero ahora ya están en todas la playas de Cancún, paseando por los arenales sin ninguna preocupación o riesgo que personas las molesten.

Águila pescadora reaparece en Cancún

Hay que destacar que varios expertos y ambientalistas, afirman que esta pandemia es un respiro para el planeta, pues los virus para el medio ambiente son los humanos, pues son los que destruyen la naturaleza con la contaminación y la falta de responsabilidad de cuidar y proteger lo que la “madre naturaleza” nos da.

Más notas de Quintana Roo aquí

Águila pescadora se deja fotografiar en Cancún, ya puede pescar en playas vacías

De igual modo y según a gráficas de la NASA vía satélite, la contaminación ha disminuido en estas últimas semanas, pues hay menos humanos y coches en las calles, además de que en las playas y lugares protegidos por la nación ya no acuden a visitarlos.

Hay que recordar que en Quintana Roo ya son 216 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 99 están en aislamiento social, 58 hospitalizados y 42 recuperados; 661 casos negativos, 187 casos en estudio y 17 defunciones; Cancún es el municipio con más casos de COVID-19, 156 pacientes positivos de este virus.