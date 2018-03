¡Aguas con el sol! cáncer de piel, riesgo cada vez más latente

Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún.- El cáncer de piel en Cancún y los otros destinos de playa de Quintana Roo es un riesgo cada vez más latente, debido a la falta de cultura en el cuidado, advierten integrantes de la Asociación de Dermatólogos de Quintana Roo, quienes señalan que la incidencia es de más del doble que a nivel nacional. En los casos más extremos, el Hospital General de Cancún ha registrado casos de quemaduras de segundo grado por exposición prolongada al sol. Datos de la asociación señala que por cada 100 mil habitantes hay registrados 2.5 casos, mientras que la media nacional es de 1.2, debido a la cercanía del mar y una mayor incidencia de rayos UV. La afectación es tan grande que se han presentado casos de quemaduras de segundo grado en personas que tuvieron largas exposiciones al sol, además de pacientes que desarrollan cáncer de piel a los 30 años, cuando la media es a los 50 años de edad. Mientras que a nivel nacional la edad promedio donde se presenta el cáncer de piel es los 50 años o más, en la entidad éste tiene una prevalencia de casos desde los 30 años, reveló Martha Elena Contreras, integrante de la asociación, quien señaló que otro de los grandes problemas que se presentan en Quintana Roo, es la presencia de falsos dermatólogos que realizan intervenciones erróneas, que ponen en peligro la integridad de los pacientes.

EXPOSICIÓN AL SOL

Recomendaciones:

Usa protector solar con filtro UV Factor 50 o superior es necesario.

El tiempo máximo de exposición al sol es de entre 30 y 45 minutos, de acuerdo al tono de piel.

Las horas más sanas para asolearse son del amanecer hasta las 10 de la mañana y de las cinco de la tarde al anochecer.

Usar lentes de sol con filtro UV Utilizar camisas de algodón manga larga.

Las zonas más vulnerables a quemaduras:

Cuello Hombros

Brazos Rostro

Atención:

Aparición repentina de nuevos lunares.

Decoloración de lunares ya existentes.

Deformidad de lunares o manchas en la piel.

Crecimiento de lunares ya existentes.

La incidencia es elevada en personas de tonalidad clara, pero también en aquellas que trabajan bajo el sol, como prestadores de servicios turísticos, pues tienen que estar largas jornadas a la intemperie y acumulan radiación UV a lo largo de los años, que les lleva a aumentar padecimientos que puedan detonar en un cáncer de piel. La situación geográfica juega un papel preponderante en la incidencia de casos de cáncer de piel en el estado, pues se encuentra frecuentemente expuesta a los rayos del sol con intensidad, además de que los habitantes no tienen hábitos preventivos y de cuidado, los cuales deben realizarse desde la infancia. Recalcó que es necesario contar con una mayor cultura del cuidado de la piel y no dejar pasar el tiempo si detectan una mancha o lunar que antes no se tenía, y en al que además hayan varias tonalidades en un solo lunar, deformidad o bien crece de manera continua.