¡Aguas! Exhiben a ladrones que operan en supermercado de Cancún, roban carteras

Una pareja de ladrones fue exhibida en redes sociales luego de ser sorprendidos haciendo de las suyas en un supermercado de Cancún, donde sacan carteras de las bolsas para mujer, pero en esta ocasión una víctima logró darse cuenta y tuvo el valor de evidenciarlos con imágenes.

De acuerdo a datos revelados por la usuaria encargada de difundir esta denuncia ciudadana en grupos de Facebook, es una mujer la que entra al supermercado de nombre Walmart, para ubicar a las víctimas y acercarse a ellas fingiendo ver artículos en la misma área del establecimiento.

Pareja de ladrones es exhibida en redes sociales

En el momento que su objetivo, en este caso las féminas, se distrae, esta ladrona aprovecha para abrir su bolsa y rápidamente sacar su cartera, saliendo rápidamente del lugar antes de ser detectada en las cámaras de vigilancia.

Al estar en la calle, según describen en esta denuncia ciudadana, la delincuente se encuentra con un hombre, el cual se presume es su cómplice, entregándole la cartera robada dentro del supermercado en Cancún, para después regresar y repetir la misma manera de operar.

A continuación te mostramos la denuncia publicada en varios grupos de Facebook por una mujer que sorprendió a esta pareja de ladrones y con su celular consiguió obtener imágenes donde aparecen.

“Me llevo un sustote! La chava anda sacando carteras de la bolsa en walmart y llega este tipo por ella, haciendo el cambio a su mochila! Él se va y ella se metió de nuevo a la plaza. Estuvo a nada de sacar la mía, obvio por descuidada, pero no le dio tiempo solo logro abrir mi bolsa! Ya q pague, la vi afuera y alcance a escuchar a los viene, viene decir q lleva días así, ya directo les pregunte si estaba escuchando bien lo q decían y SI en efecto ME DICEN Q PERSONAL DE WALMART les pidió q le echen un ojo, este señor le saco varias cosas de la bolsa, todo caminando no paraban hasta la entrada de la plaza!!! Aguas”, (sic).

