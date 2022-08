Aguakan volverá a dejar sin agua a 50 regiones de Cancún

Siguen las quejas contra Aguakan en Cancún por la nula capacidad de suministrar agua. El próximo miércoles más de 50 zonas se quedarán sin este servicio o presentarán baja presión, debido a trabajos de sustitución de red, "porque la ciudad está creciendo".

La concesionaria anunció que las obras iniciarán durante la mañana del 10 de agosto, en el Cárcamo los Héroes y consiste en el cambio de tubería de 12 a 18 pulgadas, según, es para perfeccionar la distribución del agua de manera hidráulica.

Aguakan asegura que no todo es malo, estos trabajos beneficiará a las supermanzana 248: Villas del Mar, Las Fuentes, Hospital General, Sm. 249 y Sm. 250: Villas del Mar Plus, pero antes afectará y traerá consecuencias a las siguientes supermanzanas, colonias, regiones y fraccionamientos, no tendrán agua o "experimentarán baja presión".

Supermanzanas 215, 216, 222, 223, 224: Los Héroes, 223: Paseos Kabah, Sm. 225, 226, 227, 247, Azul Bonampak, Otoch 4ta. Etapa, Villas del Cármen, Sm. 246 y 247: Fraccionamiento Otoch, Rinconada del Mar, 248: Privadas La Joya, Brisas del Mar, Privada Las Torres, Fracc. Villas del Mar, Las Fuentes, Hospital General, 249, 250: Villas del Mar Plus y 253: Galaxias del Sol, Paseos Chac Mool.

Sm. 200: Haciendas del Caribe, Nautilius, 201: Haciendas Real del Caribe, 202: El Petén – Costa Azul II, 203, 206: Condominio Esmeralda, 207: Villas del Sol, Real Las Quintas, Real las Quintas II, Real Las Quintas III (Real Oasis), 208, 209, 210: Petén, 211: Misol Ha, 212: El Roble, 213: Los Ángeles, Alejandría, 214: Gran Alejandría, 215: Los Santos, 216: Tres Palmeras, 217 y 218: La Guadalupana.

La concesionaria señala que estas maniobras terminarán el mismo día, el miércoles 10 de agosto, durante la noche, pero no especificaron el horario exacto. "tiempo requerido para realizar todos los trabajos indispensables para la mejora en el servicio", escribió.



Recomiendan tomar las medidas necesarias como almacenar agua en días previos y hacer un uso racional durante el día asignado a las labores, esto a fin de evitar o reducir contratiempos mientras finalizan las actividades programadas.

