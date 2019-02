Aguakan toma represalias contra usuario.

Luego de evidenciar cómo Aguakan envía oficios a usuarios de Cancún y Playa del Carmen con la amenaza de pagar sus altísimas tarifas so pena de cortar el suministro del agua potable, la concesionaria identificó y acorraló al usuario Wilbert Sebastián Mayo Cruz, cerrando el paso al vital líquido y violentando con ello el Artículo 4 de la Carta Magna que lo prohíbe.

“No es justo que me corten el agua. Ya que el Congreso haga algo. Que le ponga un alto a Aguakan. Que pare estos atropellos. Vinieron los de Aguakan y me amenazaron con pagar los siete mil pesos más 30% por la reconexión o que me quedaría sin agua”, dijo Mayo Cruz visiblemente consternado.